Trump’tan New York Times’a sert tepki Trump'ın hedefinde New York Times var ABD Başkanı Donald Trump, New York Times'ı sert eleştirdi. Trump; "İnanabiliyor musunuz, başarısız New York Times, bugün ABD’nin Rusya’ya yönelik siber saldırılarını önemli ölçüde arttırdığına dair haber yaptı. Bu, bir zamanlar büyük olan bir gazetenin bir haber için, velev ki ülkemiz için kötü de olsa herhangi bir haber için içine düştüğü sanal bir ihanettir. Ayrıca doğru da değil" dedi.

Haber Merkezi 16 Haziran 2019, 09:52 Son Güncelleme: 16 Haziran 2019, 10:02 AA