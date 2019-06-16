Dünya Trumpın hedefinde New York Times var
AMERİKA

Trump’tan New York Times’a sert tepki

Trump'ın hedefinde New York Times var

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times'ı sert eleştirdi. Trump; "İnanabiliyor musunuz, başarısız New York Times, bugün ABD’nin Rusya’ya yönelik siber saldırılarını önemli ölçüde arttırdığına dair haber yaptı. Bu, bir zamanlar büyük olan bir gazetenin bir haber için, velev ki ülkemiz için kötü de olsa herhangi bir haber için içine düştüğü sanal bir ihanettir. Ayrıca doğru da değil" dedi.

Haber Merkezi AA
New York Times'da Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ı peşinden sürükleyen bir &quot;rehber köpek&quot; olarak tasvir edilmişti.
New York Times'da Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ı peşinden sürükleyen bir "rehber köpek" olarak tasvir edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Rus elektrik şebekelerine siber saldırı amaçlı yazılım yüklediğini iddia ettiği haberinden dolayı New York Times gazetesine sert tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

  • “İnanabiliyor musunuz, başarısız New York Times, bugün ABD’nin Rusya’ya yönelik siber saldırılarını önemli ölçüde arttırdığına dair haber yaptı. Bu, bir zamanlar büyük olan bir gazetenin bir haber için, velev ki ülkemiz için kötü de olsa herhangi bir haber için içine düştüğü sanal bir ihanettir. Ayrıca doğru da değil. Bugün yolsuz medyamızda her şeyin gideri var. Zerrece sonuçlarını düşünmeden her şeyi yapar ve söylerler. Bunlar gerçek korkaklardır ve şüphesiz halkın düşmanılar.”

Rusya ile işbirliğini gündeme taşımıştı

New York Times, eski ve halen görevde olan hükümet yetkilileri ile yaptığı röportajlara dayandırdığı haberinde, Moskova’nın ABD seçimlerine yönelik müdahalelerine karşılık ABD Siber Güvenlikle Komutanlığının (CYBERCOM) Rusya’nın elektrik santrallerine ve ülkedeki diğer hedeflere gizli Amerikan bilgisayar kodlarının gönderildiği iddia edilmişti.

Rus elektrik şebekelerine yönelik söz konusu hazırlığın Trump’ın onayına sunulmadan gerçekleştirildiği iddia edilmişti.

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