|
Reklam
Reklam
Dünya

Trump'ın iddiası ABD'yi karıştırdı: Salı günü tutuklanıyorum

ABD eski Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla oldukça dikkat çekti. Trump, Manhattan Bölge Savcılığı'nın kendisini salı günü tutuklayacağını iddia ederek takipçilerini protestoya çağırdı.

17:32 . 18/03/2023 Cumartesi
Diğer
ABD eski Başkanı Donald Trump

ABD eski Başkanı Donald Trump

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklama Amerika gündemine oturdu. Salı günü tutuklanacağını iddia eden Trump takipçilerini protestoya çağırdı.


Manhattan savcısının 'yozlaşmış ve son derece politik' olduğunu iddia eden eski ABD başkanı protesto davetinin de 'ulusu geri almak' için olduğunu öne sürdü.


Eski başkan, Truth Social sayfasında tamamı büyük harflerle yazdığı öfkeli bir gönderide bir kez daha suç işlemediği konusunda ısrar etti ve avukatlarının Stormy Daniels'e sus payı için para ödediği iddialarını "eski ve tamamen çürütülmüş bir peri masalı" olarak nitelendirdi.



#Donald Trump
#ABD
#sosyal medya
9 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.