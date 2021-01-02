Dünya Trumpın Irakta sivilleri katleden 4 eski paralı askeri affetmesine tepkiler sürüyor Bu eyleminden tiksindim
AMERİKA

Trump'ın Irak'ta sivilleri katleden 4 eski paralı askeri affetmesine tepkiler sürüyor: Bu eyleminden tiksindim

Irak'ta sivilleri öldürmekten ceza alan, ancak ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilen 4 eski Blackwater paralı askeriyle ilgili tepkiler gelmeye devam ediyor. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı John Patarini New York Times (NYT) gazetesinde yayımlanan mektubunda Trump'ın af kararını eleştirdi. Patarini, mektubunda, Bağdat'ta 2007'de işlenen katliamın ardından hemen bölgeye gönderildiklerini ve raporunun ardından ilk soruşturmayı açtıklarını belirtti.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

2007'de Irak'ta yaşanan olayla ilgili ilk soruşturmayı yürüten Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı John Patarini, Amerikan New York Times (NYT) gazetesinde yayımlanan mektubunda Trump'ın af kararını eleştirdi.

ABD Başkanı Trump’tan protesto mitingi
DÜNYA
ABD Başkanı Trump’tan protesto mitingi

Patarini, adları sivil katliamına karışan ve mahkemede hüküm giyen 4 eski paralı askerin af kararının tamamen haksız ve siyasi olduğunu belirtti.

  • Patarini, mektubunda, Bağdat'ta 2007'de işlenen katliamın ardından hemen bölgeye gönderildiklerini ve raporunun ardından ilk soruşturmayı açtıklarını belirtti.

"My Lai katliamı gibi bir şeydi"

Irak'a giderken ateş arasında kalmış sivillerle ilgili bir olaya gittiklerini düşündüğünü kaydeden Patarini, "Sadece bir hafta sonra bu olayın Blackwater ve onun Dışişleri Bakanlığındaki dalkavuklarının anlattığı gibi olmadığına karar vermiştik. Bu, Vietnam'daki (1968 yılında 500'e yakın Vietnamlının ABD askerlerince öldürüldüğü) My Lai katliamı gibi bir şeydi." yorumunu yaptı.

Ruhani'den tehdit gibi sözler: Trump'ın Saddam'dan daha iyi bir kaderi olmayacak
DÜNYA
Ruhani'den tehdit gibi sözler: Trump'ın Saddam'dan daha iyi bir kaderi olmayacak

"Tiksindim"

"Başkan Trump'ın bu eyleminden tiksindim." ifadesini kullanan Patarini, 2007'deki katliamda hayatını kaybeden Iraklıların aileleriyle görüşmelerinde ABD adına büyük utanç duyduğunu söyledi.

  • Aynı bölümde yer alan bir diğer mektupta ise Blackwater gibi özel güvenlik şirketlerinin farklı ülkelerdeki eylemlerini yakından takip etmek amacıyla ABD, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelerin desteğiyle kurulan Uluslararası Meslek Ahlakı Birliği (ICoCA) eski yöneticileri Michael Posner ve Meg Roggensack de Trump'a tepki gösterdi.

Trump: Irak'ta bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım
DÜNYA
Trump: Irak'ta bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım

Posner ve Roggensack, "Başkan Trump utanmadan bu 4 faili affetmiş ve tüm hesap verebilirlik ilkelerini alt üst etmiştir." ifadesini kullandı.

Trump'ın affettiği isimlerden Liberty, kendini savundu

Öte yandan Trump'ın affettiği isimlerden biri olan Evan Liberty, Amerikan Associated Press (AP) haber ajansına konuşarak 2007'de yaptıklarını savundu.

  • Liberty, o gün yaptıkları konusunda pişmanlık göstermeden, "Doğru hareket ettiğimi düşünüyorum. Orada hayatını kaybedenlerden dolayı üzgünüm, ancak o günkü hareket tarzım konusunda kendimden eminim." değerlendirmesini yaptı.

Trump’tan giderayak skandal: Canileri serbest bıraktı
DÜNYA
Trump’tan giderayak skandal: Canileri serbest bıraktı

Trump'ın af kararı tepki çekmişti

  • ABD Başkanı Trump, 2007'de Irak'ın başkenti Bağdat'taki Nisur Meydanı'nda 17 sivilin öldürülmesi olayına karışan Blackwater çalışanları Nicholas Slatten, Paul Slough, Evan Liberty ve Dustin Heard'ü 22 Aralık'ta affetmişti.

Trump'ın af kararına ABD içinden olduğu kadar dünya genelinde de çeşitli ülke ve uluslararası kuruluşlardan tepki yağmış, kararın siyasi saiklerle alındığı vurgusu yapılmıştı.

Abone Ol Google News
Galatasaray 10 kişi

Galatasaray 10 kişi

​Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.
Tekneler karaya oturdu

Tekneler karaya oturdu

​Terkos gölündeki manzara görenleri şaşkına çevirdi.
Mesafeyi koruduk komutanım!

Mesafeyi koruduk komutanım!

CHP'li başkandan sokak kısıtlamasında içkili alem.
Vaka sayısında<br>düşüş sürüyor

Vaka sayısında
düşüş sürüyor

​Sağlık Bakanı Koca, son yirmi dört saati açıkladı.
Vatikan bu kadar<br>tepki göstermedi

Vatikan bu kadar
tepki göstermedi

Kurtulmuş'tan Sözcü gazetesine 'Ayasofya' tepkisi.
Kırşehir'de<br>korkunç olay

Kırşehir'de
korkunç olay

​Kayıp genç ve kız arkadaşını öldürüp gömmüşler.
Oğlumdan<br>Allah razı olsun

Oğlumdan
Allah razı olsun

​Annesinin istediği 5 bin liralık makineyi 100 liraya yaptı.

​Algı için başörtülü kadınların güvenliği hiçe sayıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kömürhan Köprüsü açılış töreninde muhalefeti eleştirdi.
Futbol oynaması <br>mümkün mü?

Futbol oynaması
mümkün mü?

Omar'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama.
Türkiye'nin<br>merak ettiği ev

Türkiye'nin
merak ettiği ev

​Görüşme ve ziyarete kapalıdır: Jandarma ekipleri nöbet tutuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.