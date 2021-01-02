Trump'ın Irak'ta sivilleri katleden 4 eski paralı askeri affetmesine tepkiler sürüyor: Bu eyleminden tiksindim

2007'de Irak'ta yaşanan olayla ilgili ilk soruşturmayı yürüten Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı John Patarini, Amerikan New York Times (NYT) gazetesinde yayımlanan mektubunda Trump'ın af kararını eleştirdi.

DÜNYA ABD Başkanı Trump’tan protesto mitingi

Patarini, adları sivil katliamına karışan ve mahkemede hüküm giyen 4 eski paralı askerin af kararının tamamen haksız ve siyasi olduğunu belirtti.

Patarini, mektubunda, Bağdat'ta 2007'de işlenen katliamın ardından hemen bölgeye gönderildiklerini ve raporunun ardından ilk soruşturmayı açtıklarını belirtti.

"My Lai katliamı gibi bir şeydi"

Irak'a giderken ateş arasında kalmış sivillerle ilgili bir olaya gittiklerini düşündüğünü kaydeden Patarini, "Sadece bir hafta sonra bu olayın Blackwater ve onun Dışişleri Bakanlığındaki dalkavuklarının anlattığı gibi olmadığına karar vermiştik. Bu, Vietnam'daki (1968 yılında 500'e yakın Vietnamlının ABD askerlerince öldürüldüğü) My Lai katliamı gibi bir şeydi." yorumunu yaptı.

REKLAM

DÜNYA Ruhani'den tehdit gibi sözler: Trump'ın Saddam'dan daha iyi bir kaderi olmayacak

"Tiksindim"

"Başkan Trump'ın bu eyleminden tiksindim." ifadesini kullanan Patarini, 2007'deki katliamda hayatını kaybeden Iraklıların aileleriyle görüşmelerinde ABD adına büyük utanç duyduğunu söyledi.

Aynı bölümde yer alan bir diğer mektupta ise Blackwater gibi özel güvenlik şirketlerinin farklı ülkelerdeki eylemlerini yakından takip etmek amacıyla ABD, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelerin desteğiyle kurulan Uluslararası Meslek Ahlakı Birliği (ICoCA) eski yöneticileri Michael Posner ve Meg Roggensack de Trump'a tepki gösterdi.

DÜNYA Trump: Irak'ta bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım

Posner ve Roggensack, "Başkan Trump utanmadan bu 4 faili affetmiş ve tüm hesap verebilirlik ilkelerini alt üst etmiştir." ifadesini kullandı.

Trump'ın affettiği isimlerden Liberty, kendini savundu

Öte yandan Trump'ın affettiği isimlerden biri olan Evan Liberty, Amerikan Associated Press (AP) haber ajansına konuşarak 2007'de yaptıklarını savundu.

Liberty, o gün yaptıkları konusunda pişmanlık göstermeden, "Doğru hareket ettiğimi düşünüyorum. Orada hayatını kaybedenlerden dolayı üzgünüm, ancak o günkü hareket tarzım konusunda kendimden eminim." değerlendirmesini yaptı.

DÜNYA Trump’tan giderayak skandal: Canileri serbest bıraktı

Trump'ın af kararı tepki çekmişti

ABD Başkanı Trump, 2007'de Irak'ın başkenti Bağdat'taki Nisur Meydanı'nda 17 sivilin öldürülmesi olayına karışan Blackwater çalışanları Nicholas Slatten, Paul Slough, Evan Liberty ve Dustin Heard'ü 22 Aralık'ta affetmişti.

Trump'ın af kararına ABD içinden olduğu kadar dünya genelinde de çeşitli ülke ve uluslararası kuruluşlardan tepki yağmış, kararın siyasi saiklerle alındığı vurgusu yapılmıştı.