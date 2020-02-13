Dünya Trumpın İrana askeri yetkilerini kısıtlama tasarısı Senatodan geçti
AMERİKA

Trump'ın İran'a askeri yetkilerini kısıtlama tasarısı Senato'dan geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerinin kısıtlanmasını öngören karar tasarısı Senato'dan geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkilerini "Kongrenin onayı olmaksızın" kullanmasını engelleyen karar tasarısını kabul etti.

  • Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 55 senatör tasarıya evet oyu verirken 45 senatör hayır oyu kullandı.

Demokrat Virginia Senatörü Tim Kaine tarafından Genel Kurul'a sunulan tasarı, Trump'ın bundan sonra İran'a yönelik herhangi bir askeri adımı Kongre'nin onayı olmadan atmasının engellenmesini öngörüyor.

Tasarıya, Demokrat senatörlerin tümü evet oyu verirken 8 Cumhuriyetçi senatörün de Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlamayı amaçlayan tasarıya evet oyu vermesi dikkati çekti.

Bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olacak tasarının, burada da aynen kabul edilmesi bekleniyor. Trump'ın veto etmesi beklenen tasarı, Kongre'nin Trump'a yönelik İran konusundaki en net tepkisi olarak değerlendiriliyor.

Trump veto edecek

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik askeri yetkilerinin kısıtlanmasını öngören karar tasarısı hakkında dün yaptığı açıklamada, "İran konusunda iyi işler yapıyoruz ve zayıflık göstermenin zamanı değil." değerlendirmesini yapmıştı.

Amerikan halkının büyük oranda İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesini desteklediğini savunan Trump, "Benim elim kolum bağlansaydı, İran bayram edecekti." ifadesini kullanmıştı.

Trump, tasarının Senato'da kabul edilme ihtimaline ilişkin, "Demokratlar, Cumhuriyetçi Partiyi utandırmak için çabalıyor. Bunun olmasına izin vermeyin." çağrısı yapmıştı.

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