Trump'ın Kanada için erken seçim çağrısı: Güçlü ve bilge adamı seçin

Kanada'da Mark Carney'in erken seçim kararı sonrası Kanada halkının oy verme işlemi bugün başladı. ABD Başkanı Trump, Kanada için 51. eyalet söylemlerini yineleyerek vergilerin yarı yarıya azalması ve askeri gücü en yüksek seviyeye çıkartacağı vaatlerini vererek, güçlü ve bilge adamı seçin ifadelerini kullandı.
Kanada'da eski Başbakan Justin Trudeau'nun istifasının ardından görevi devralan Mark Carney'nin aldığı erken genel seçim kararı doğrultusunda 28 milyon seçmen sandık başına gitti. Oy verme işleminin yaklaşık 12 saat sürmesi beklenen ülkede, en geç oy verme işlemi Britanya Kolumbiyası'nda başlayacak ve sandıklar bu bölgede TSİ 05.00'da kapanacak.
Anketlere göre Carney liderliğindeki Liberal Parti'nin oyların yüzde 42,6'sını alarak birinci parti olması beklenirken, Muhafazakar Parti'nin oyların yüzde 39,9'unu alacağı tahmin ediliyor. Anketler, Liberal Parti'nin 343 sandalyeli Avam Kamarası'nda 172 sandalye kazanacağını ve çoğunluğu sağlayacağını öngörüyor.
"Elections Canada" (Kanada Seçimler) isimli bağımsız bir kuruluş tarafından yönetilen seçim sürecinde oylar elle sayılıyor ve sonuçlar sandıklar kapandıktan yaklaşık yarım saat sonra Elections Canada'nın internet sitesinde yayınlanmaya başlıyor.