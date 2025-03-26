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Trump'ın Kanada ve Grönland planına ABD halkından tepki: Ankette yüzde 20'yi bile göremedi

Trump'ın Kanada ve Grönland planına ABD halkından tepki: Ankette yüzde 20'yi bile göremedi

11:1526/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
AA
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ABD halkı Kanada ve Grönland politikasına karşı çıkıyor.
ABD halkı Kanada ve Grönland politikasına karşı çıkıyor.

ABD'de yapılan bir ankette, Başkan Donald Trump'ın Kanada ve Grönland'ın kontrolünü ele alma planına yüzde 20'nin altında destek çıktı.

The Hill'in haberine göre, 20-24 Mart tarihlerinde yapılan bir ankette, 1677 kişiye Kanada ve Grönland'ın ABD hakimiyeti altına girmesi fikri soruldu.

Ezici çoğunluk itiraz etti

Kanada'nın 51'inci eyalet olmasına anket katılımcılarının yalnızca yüzde 17'si olumlu bakarken, yüzde 57'si karşı çıktı. Grönland'ın ülkeye dahil edilmesine destek ise yüzde 19'da kaldı, katılımcıların yüzde 49'u ise bu seçeneği onaylamadı. Ankette, Kanada konusunda kararsızlar yüzde 26 oldu. Grönland'da ise bu oran yüzde 32 çıktı.

'Önemsiz konulara odaklanıyor'

Öte yandan, katılımcıların yüzde 43'ü Başkan Trump'ın görevdeki ilk iki ayında ülkenin "en önemli problemlerine odaklandığı", yüzde 45'i "çok önemli olmayan konulara odaklandığı" görüşünü belirtti.

Trump, yeniden göreve gelmesinden bu yana Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma ve Kanada'nın ABD'ye 51'inci eyalet olarak dahil edilmesi isteğini sıkça dile getiriyor.


#ABD
#anket
#Grönland
#Kanada

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