Trump'ın maketiyle diyalize giren hasta: Duygusal destek veriyor

ABD’nin Florida eyaletinde haftada üç gün diyalize giren böbrek hastası Nelson Gibson, dört saat süren tedavi esnasında yanında ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoğrafını ve maketini götürüyor. Gibson, "Kimsenin bir şikayeti yoktu. Fotoğraflardan sonra küçük boyutta maketler götürmeye başladım. Sanki yanımda refakatçim var hissi veriyordu ve beni rahatlatıyordu" ifadelerini kullandı.

Fakat Gibson'ın geçtiğimiz hafta diyaliz merkezine giderken yanında Trump’ın birebir boyda bir maketini götürmesiyle işler farklı bir hal almaya başladı. Gibson, "Artık maketle içeri girmeme izin verilmeyeceğini söylediler. Bana 'Artık bu kadarı çok fazla. Seçim kampanyası veya mitingde değiliz' dediler" dedi.

Sağlık merkezi tarafından aileye yapılan açıklamada, güvenlik ve enfeksiyon tehlikesine karşı önlem alındığı belirtildi. Nelson Gibson ise bu duruma tepki göstererek şunları dile getirdi:

Bir kadın hava kabarcıklı ambalaj malzemesi getirip, 3.5 saat boyunca onu patlatıyor, çok sinir bozucu. Ben böyle bir şey yapmıyorum. Ben yanımda maketimle sessizce oturuyorum.

Fresenius Kidney Care adlı sağlık merkezinin sözcüzü ise bir açıklama yaparak, “Bütün hastalarımızın görüşleri ifade etme haklarını sonuna kadar destekliyoruz. Buna, kendilerine destek olacaklarını düşündükleri, makul ölçüdeki eşyaları getirmeleri de dahil. Ancak bu boyuttaki bir şeye, merkezdeki görevlilerin hareket kabiliyetinden enfeksiyona kadar bir dizi riski göz önüne alarak izin veremeyiz" ifadelerini kulandı.

