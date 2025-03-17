Trump’ın mektubuna İran’dan yorum: Uygun yollarla cevap vereceklermiş

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülke lideri Hamaney'e hitaben yazdığı mektubun içeriğinin kamuoyuna yaptığı açıklamalardan farklı olmadığını ve inceleme tamamlandıktan sonra mektuba uygun bir cevap verileceğini duyurdu
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlenen haftalık basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Tehdit varsa müzakere yok
Mektubun incelenmekte olduğunu, daha sonra "uygun kanallar aracılığıyla" bir yanıt vereceklerini ifade eden Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin dün Umman'a yaptığı ziyaretin ise Trump'ın mektubu ile ilgili olmadığını söyledi. ABD ile nükleer mesele konusunda müzakere ihtimaline de değinen Bekayi, ülkesinin tehdit ve baskı altında müzakere masasına oturmayacağını yineledi.