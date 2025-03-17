Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Trump’ın mektubuna İran’dan yorum: Uygun yollarla cevap vereceklermiş

Trump’ın mektubuna İran’dan yorum: Uygun yollarla cevap vereceklermiş

13:2917/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülke lideri Hamaney'e hitaben yazdığı mektubun içeriğinin kamuoyuna yaptığı açıklamalardan farklı olmadığını ve inceleme tamamlandıktan sonra mektuba uygun bir cevap verileceğini duyurdu


İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlenen haftalık basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump'ın, ülke lideri Hamaney'e hitaben yazdığı mektubun içeriğinin ve İran'ın cevabının ne olacağının sorulması üzerine Bekayi, "Trump'ın mektubunu şu anda yayımlama imkanına sahip değiliz. Bu mektup hakkında medyada yer alan haberler büyük ölçüde spekülasyondan ibarettir ve kesin bir dayanağı bulunmamaktadır. Mektubun içeriği Trump'ın kamuoyuna yaptığı konuşmalardan çok da uzak değil ve bu unsurlara dayanıyor." diye konuştu.

Tehdit varsa müzakere yok

Mektubun incelenmekte olduğunu, daha sonra "uygun kanallar aracılığıyla" bir yanıt vereceklerini ifade eden Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin dün Umman'a yaptığı ziyaretin ise Trump'ın mektubu ile ilgili olmadığını söyledi. ABD ile nükleer mesele konusunda müzakere ihtimaline de değinen Bekayi, ülkesinin tehdit ve baskı altında müzakere masasına oturmayacağını yineledi.




#Amerika
#İran
#Donald Trump
#Ali Hamaney

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM'de bu hafta hangi ürünler var? 18-19-21 indirimli ürünler aktüel kataloğu yayınlandı