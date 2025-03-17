Trump’ın mektubuna İran’dan yorum: Uygun yollarla cevap vereceklermiş

ABD Başkanı Trump'ın, ülke lideri Hamaney'e hitaben yazdığı mektubun içeriğinin ve İran'ın cevabının ne olacağının sorulması üzerine Bekayi, "Trump'ın mektubunu şu anda yayımlama imkanına sahip değiliz. Bu mektup hakkında medyada yer alan haberler büyük ölçüde spekülasyondan ibarettir ve kesin bir dayanağı bulunmamaktadır. Mektubun içeriği Trump'ın kamuoyuna yaptığı konuşmalardan çok da uzak değil ve bu unsurlara dayanıyor." diye konuştu.