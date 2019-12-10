Dünya Trumpın Rusya soruşturmasına yönelik FBI raporu açıklandı Araştırmada çok sayıda kusur söz konusu
AMERİKA

Trump’ın Rusya soruşturmasına yönelik FBI raporu açıklandı: Araştırmada çok sayıda kusur söz konusu

Trump’ın Rusya soruşturmasına yönelik FBI raporu açıklandı: Araştırmada çok sayıda kusur söz konusu

ABD Adalet Bakanlığı, Trump’a yönelik başlatılan Rusya soruşturması ile ilgili FBI raporunu açıkladı. ABD Adalet Bakanlığı Başmüfettişi Michael Horowitz tarafından yapılan açıklamada, elde ettikleri bulgulara göre FBI’ın 2017’de açtığı Rusya soruşturmasına yönelik siyasi herhangi bir kanıt bulunamadığını ancak soruşturmada çok sayıda kusurların olduğu ifade etti.

Haber Merkezi İHA
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Adalet Bakanlığı Başmüfettişi Michael Horowitz tarafından yapılan açıklamada, 2016 yılında ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık kampanyasına yönelik FBI’nın başlattığı Rusya soruşturmanın yasal olduğu belirtildi.

  • Raporda, FBI’ın Rusya soruşturması kapsamında Trump’ın seçim kampanyası ekibinden bazı isimleri de kapsayan dinleme faaliyetlerinde ciddi kusurların olduğu, FBI’ın bu süreçte kasıtlı davrandığını gösteren bir bulgunun olmadığı bildirildi.

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Açıklanan rapor iki tarafı da memnun etmedi

Adalet Bakanlığı Müfettişi Michael Horowitz tarafından yayınlanan rapor, hem Başkan Donald Trump destekçilerini hem de Demokratlar tarafından soruşturmanın meşruiyeti konusundaki tartışmaları beraberinde getirdi. Donald Trump’ın Rusya soruşturması hakkında ayrı bir cezai soruşturma yürüten ABD Federal Savcısı John Durham da rapordaki bazı bulgularla aynı fikirde olmadığını ve raporun çok şaşırtıcı olduğunu ifade etti. Demokratlar FBI’ın yayınladığı raporun Trump’ın tekrar Beyaz Saray’ı kazanma şansını artırmak için yapıldığını öne sürdü.

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  • Senato Yargı Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise soruşturmaya yönelik yaptığı açıklamada, "Etkili bir şekilde mahkemeyi dolandırmak ve insan haklarını ihlal etmek için suçlu girişimine dönüştürüldü" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmayı bir cadı avı olarak nitelendirip FBI liderlerini işaret ederek, "Başından beri olayın içinde yıkım girişimi için pek çok insan vardı ve hepsi yakalandılar" dedi.

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