Dünya Trumpın seçim sonuçlarıyla ilgili tüm başvuruları geri çevrildi
ABD SEÇİMLERİ

Trump'ın seçim sonuçlarıyla ilgili tüm başvuruları geri çevrildi

ABD Yüksek Mahkemesi, başkanlık seçimleriyle ilgili olarak Wisconsin eyaletindeki seçim sonuçlarının hileli olduğunu savunan eski Başkan Donald Trump'ın başvurusunu reddetti. Bu kararla Trump'ın Yüksek Mahkemeye bugüne kadar yapmış olduğu tüm başvurular geri çevrilmiş oldu.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarıyla ilgili son yasal girişimini de sonuçsuz bıraktı.

Mahkeme, Wisconsin eyaletindeki seçim sürecinde Anayasa'nın ihlal edildiği ve seçim sonuçlarının bu bağlamda hileli bir şekilde tescil edildiğini savunan Trump'ın avukatlarının dava dilekçesini kabul etmediklerini açıkladı.

Mahkeme üyeleri, posta yoluyla kullanılan oylar için ayrılan sürenin yasalara aykırı şekilde uzatıldığını savunan Trump'ın avukatlarının tezlerini yeterli bulmadı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump daha sonra Maryland'daki Joint Base Andrews havalimanına gidecek ve burada bir basın toplantısı düzenleyecek. ABD Başkanı daha sonra Joe Biden'ın yemin törenine katılmadan Florida'ya uçacak.


Tüm başvurular geri çevrildi

Bu kararla Trump'ın Yüksek Mahkemeye bugüne kadar yapmış olduğu tüm başvurular geri çevrilmiş oldu.

Daha önce de Pennsylvania, Arizona ve Michigan gibi eyaletler için mahkemenin yolunu tutan Trump, söz konusu girişimlerinden olumlu yanıt alamamıştı.

3 Kasım 2020'de yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden kazanmış, Trump postayla kullanılan oylar yoluyla seçimlerde hile yapıldığını savunmuş ve seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamıştı.

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