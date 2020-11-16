Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Trumpın "seçimi ben kazandım" iddiasına Twitterdan özel etiket
ABD SEÇİMLERİ

Trump'ın "seçimi ben kazandım" iddiasına Twitter'dan özel etiket

ABD Başkanı Donald Trump, resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlere ilişkin, "ben kazandım" iddiasını sürdürüyor. Öte yandan Twitter, söz konusu paylaşıma "Resmi kaynaklar bu seçimin sonucunu farklı açıkladı." etiketi ekledi.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Seçimleri ben kazandım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Twitter, söz konusu paylaşıma "Resmi kaynaklar bu seçimin sonucunu farklı açıkladı." etiketi ekledi.

Trump'ın sosyal medya paylaşımı.

Trump, Georgia eyaletindeki oyların yeniden sayılmasına ilişkin prosedürleri de eleştirerek, "Georgia'da yapılan sahte yeniden sayımın bir anlamı yok çünkü oy pusulalarının üzerindeki imzalara bakılıp, teyit edilmesine izin vermiyorlar. Bu Anayasaya aykırı bir durumdur." bilgisini paylaştı.

ABD'nin en sıra dışı başkanı: Donald Trump
OYNAT 02:10
ABD'nin en sıra dışı başkanı: Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihinin en sansasyonel başkanı. Yaptığı açıklamalar, gazetecilerle tartışmaları, iç ve dış politikada aldığı kararları çok konuşulan Trump, ABD'nin en 'tuhaf' başkanlık dönemlerinden birine imza attı.


Moderna'nın aşı haberine "müthiş buluş" nitelemesi

Başkan Trump ayrıca, Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın, Kovid-19 aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu açıklamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Az önce yeni bir aşı daha duyuruldu. Bu kez Moderna, aşısının yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı. Muhteşem tarihçiler, benim yönetimim altında Çin Vebasını bitirecek bu muhteşem buluşları lütfen hatırlayın."

ABD Başkanı Trump yenilgiyi kabul etti: İlk kez "Biden kazandı" dedi
DÜNYA
ABD Başkanı Trump yenilgiyi kabul etti: İlk kez "Biden kazandı" dedi
Abone Ol Google News
İki milyonluk kaza

İki milyonluk kaza

Daha bayiye bile varamadan sıfır araçlar pert oldu.
Çocuklarımız nerede?

Çocuklarımız nerede?

​Ermenistan'da asker aileleri Savunma Bakanlığı'nı bastı.
İYİ Parti eriyor: Milletvekili sayısı 43’den 35’e düştü

'Delikanlılık dayanmıyor'

'Delikanlılık dayanmıyor'

Bakan Soylu, koronavirüs rahatsızlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Bir aşıdan daha müjdeli haber

Bir aşıdan daha müjdeli haber

ABD'li ilaç şirketi aşının yüzde 95,4 etkili olduğunu açıkladı.
Ahmet Kekeç'e veda

Ahmet Kekeç'e veda

​Eyüp Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Yıldız oyuncular <br>kadroda yok

Yıldız oyuncular
kadroda yok

​​Milli takımda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı.
Birçok ilke imza atacaklar

Birçok ilke imza atacaklar

​Fatih ve Kanuni, yeni sondajlara hazırlanıyor.

Bakan Soylu: 'En çok bana dokunmaz' diye düşünüyordum ama delikanlılık dayanmıyor
Koronavirüs

Bakan Soylu: 'En çok bana dokunmaz' diye düşünüyordum ama delikanlılık dayanmıyor

İçişleri Bakanı Soylu, İzmir AFAD İl Koordinasyon Merkezinde basın toplantısı düzenledi. Geçirdiği koronavirüs rahatsızlığıyla ilgili konuşan Soylu, "Evin içine dikkat edersek birçok meseleyi çözebilme kabiliyetine sahip oluruz. Nefes almaya şükrettiğiniz bir hale geliyorsunuz. Ben 24 saatin 18 saati çalışan bir insanım. 'En çok bana dokunmaz' diye düşünüyordum ama bu işe öyle delikanlılık falan dayanmıyor, onu söyleyeyim. Kimse kendine çok fazla güvenmesin." diye konuştu.
İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa etti
Gündem

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa etti

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Koncuk, "İYİ Parti iyi yönetilememektedir" dedi. Koncuk, "İktidar olmak için her yolu mubah gören bir anlayış şu an İYİ Partiyi yönetiyor. Kızdığımız, üzüldüğümüz budur. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için çok dilli eğitime yani PKK talebine, özerkliğe 'evet' diyeceksiniz. Bu yükü taşıyamadığınız için elbet bugün 'hayır' diyeceksiniz. Bunu millete, tabana izah etmeniz mümkün değil. Onlar bu makamları elde etmek için her kalıba girmeye dünden razıymış. Bizi kahreden budur" dedi.
Volkan Demirel'in bilinmeyen transfer hikayesi: 2. Lig ekibinin kapısından döndü, Fenerbahçe'ye transfer oldu
Spor

Volkan Demirel'in bilinmeyen transfer hikayesi: 2. Lig ekibinin kapısından döndü, Fenerbahçe'ye transfer oldu

Fenerbahçe ve A Milli Takımı'nın eski kalecisi ve şu sıralarda sarı-lacivertli takımda antrenörlük yapan Volkan Demirel'in futbolculuk kariyeriyle ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.