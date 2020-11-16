Trump'ın "seçimi ben kazandım" iddiasına Twitter'dan özel etiket

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Seçimleri ben kazandım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Twitter, söz konusu paylaşıma "Resmi kaynaklar bu seçimin sonucunu farklı açıkladı." etiketi ekledi.

Trump'ın sosyal medya paylaşımı.

Trump, Georgia eyaletindeki oyların yeniden sayılmasına ilişkin prosedürleri de eleştirerek, "Georgia'da yapılan sahte yeniden sayımın bir anlamı yok çünkü oy pusulalarının üzerindeki imzalara bakılıp, teyit edilmesine izin vermiyorlar. Bu Anayasaya aykırı bir durumdur." bilgisini paylaştı.

OYNAT 02:10 ABD'nin en sıra dışı başkanı: Donald Trump ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihinin en sansasyonel başkanı. Yaptığı açıklamalar, gazetecilerle tartışmaları, iç ve dış politikada aldığı kararları çok konuşulan Trump, ABD'nin en 'tuhaf' başkanlık dönemlerinden birine imza attı. BiP'te paylaş

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Moderna'nın aşı haberine "müthiş buluş" nitelemesi

Başkan Trump ayrıca, Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın, Kovid-19 aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu açıklamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Az önce yeni bir aşı daha duyuruldu. Bu kez Moderna, aşısının yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı. Muhteşem tarihçiler, benim yönetimim altında Çin Vebasını bitirecek bu muhteşem buluşları lütfen hatırlayın."

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