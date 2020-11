Trump'ın "seçimi ben kazandım" iddiasına Twitter'dan özel etiket

Gündem

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa etti

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Koncuk, "İYİ Parti iyi yönetilememektedir" dedi. Koncuk, "İktidar olmak için her yolu mubah gören bir anlayış şu an İYİ Partiyi yönetiyor. Kızdığımız, üzüldüğümüz budur. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için çok dilli eğitime yani PKK talebine, özerkliğe 'evet' diyeceksiniz. Bu yükü taşıyamadığınız için elbet bugün 'hayır' diyeceksiniz. Bunu millete, tabana izah etmeniz mümkün değil. Onlar bu makamları elde etmek için her kalıba girmeye dünden razıymış. Bizi kahreden budur" dedi.