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Dünya

Trump'ın sosyal medya paylaşımı üzerine federal yargıç göreve çağrıldı

ABD Adalet Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump'ın, Social Truth isimli sosyal medya hesabından yaptığı 'peşine düşenlerle aynı şekilde hesaplaşacağı' yönündeki paylaşımı üzerine, federal yargıçtan bir koruma emri çıkarmasını talep etti.

23:37 . 5/08/2023 Cumartesi
AA
Georgia'da bir savcının 2020'de eyaletteki seçim sonuçlarına müdahale etmeye teşebbüs iddiasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Trump aleyhinde olası yeni bir iddianamesinin yakın zamanda duyurulması ihtimali de gündemde.

Georgia'da bir savcının 2020'de eyaletteki seçim sonuçlarına müdahale etmeye teşebbüs iddiasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Trump aleyhinde olası yeni bir iddianamesinin yakın zamanda duyurulması ihtimali de gündemde.

Bakanlık savcıları Trump'ın kendine ait Social Truth isimli sosyal medyada yaptığı paylaşımın, salı Washington'da aleyhine açılan dava kapsamında "özellikle önemli" olduğunu, söz konusu paylaşımın, "tanıklar, hakimler, avukatlar ve kendisine karşı bekleyen hukuki meselelerle ilgili diğer kişileri" kapsadığını öne sürdü.

Savcılar, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Tanya Chutkan'la, Trump'ın büyük jüri tutanakları veya Adalet Bakanlığının sağlayacağı diğer kanıtlar hakkında gönderiler yayınlamaya başlaması halinde, bunun "tanıklar üzerinde zararlı ve caydırıcı etki yaratabileceği veya davayı olumsuz yönde etkileyebileceği" yönünde endişelerini paylaştı.

Önerilen koruma emrinin, Trump ve avukatlarının hükümet tarafından sağlanan materyalleri onaylanan yetkililer dışındaki kişilere ifşa etmesini engellemeyi amaçladığı vurgulandı.

Trump, Truth Social'da dün yaptığı paylaşımda, büyük harflerle, "Benim peşime düşersen, ben de senin peşinden gelirim!" ifadesini kullanmıştı.


Trump hakında yeni dava açılmıştı


Eski ABD Başkanı Trump hakkında son olarak 1 Ağustos'ta "2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi" iddiasıyla dava açılmıştı.

Trump, "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi bir süreci engelleme ve engellemeye teşebbüs", "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" konularında suçlamıştı.

Washington DC'de perşembe günü mahkemeye çıkan Trump, hakkındaki suçlamaların "seçimlere müdahale" ve "cadı avı" olduğunu öne sürerek suçsuz olduğunu ifade etmişti.

Bunların yanı sıra Georgia'da bir savcının 2020'de eyaletteki seçim sonuçlarına müdahale etmeye teşebbüs iddiasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Trump aleyhinde olası yeni bir iddianamesinin yakın zamanda duyurulması ihtimali de gündemde.



#Donald Trump
#Truth Social
#avukat
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