Trump'ın Tulsa'daki mitingine katılım beklenenden az oldu

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs salgını sonrası ilk mitingini Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde yaptı. Cumhuriyetçi Parti'nin güçlü olduğu kentte mitinge katılım beklenenden az oldu.

Yaklaşık 19 bin kişi kapasiteli salonda boş koltuklar dikkat çekti.

Cumhuriyetçi Parti'nin Tulsa'daki bir diğer seçim etkinliği katılımın yetersiz olması nedeniyle ertelendi.

Oysa Trump daha önce yaklaşık 1 milyon kişinin mitinge katılmak için başvuru yaptığını söylemişti.

BBC'nin haberine göre Trump yaklaşık iki saat süren konuşmasında mitingine katılımın beklenenden az olmasından medyayı sorumlu tuttu, salon dışındaki "kötü insanların" destekçilerini korkuttuğunu savundu.

Donald Trump konuşmasında rakibi Joe Biden için "radikal solun beceriksiz kuklası" dedi.

Trump'ın seçim kampanyasını 1 Haziran 1921'de beyazların siyahların Greenwood mahallesinde 300 kişiyi öldürdükleri sanılan Tulsa'da başlatma kararı tepki çekmişti.

Koronavirüs salgını nedeniyle mitingin ertelenmesi istenmiş, Oklahoma Yüksek Mahkemesi bu yönde yapılan başvuruyu reddetmişti.