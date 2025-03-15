Trump'tan '24 saat' çarkı: Seçimden önce verdiği vaat soruldu

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık öncesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı 24 saat içinde sona erdirebileceğini belirttiği açıklamasına ilişkin, "Bunu söylediğimde biraz alaycı davrandım. Kastettiğim şey, bunu bitirmek istediğimdi ve bence başarılı olacağım" şeklinde değerlendirmede bulundu.
Trump'ın yarın yayımlanacak "Full Measure" televizyon programına verdiği röportajın fragmanı paylaşıldı.
"Bence başarılı olacağım"
Rusya'nın ateşkesi kabul etmeme ihtimaline dair ise Trump, bunun "kötü bir haber" olduğunu söyledi.
Trump, "Ama bence (Rusya Devlet başkanı Vladimir) Putin bunu kabul edecek. Sanırım onu iyi tanıyorum ve kabul edecek." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Trump, kampanyasını yürütürken Rusya-Ukrayna Savaşı'nı 24 saat içinde bitirebileceğini öne sürmüştü.