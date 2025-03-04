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Trump'tan AB'ye Ukrayna eleştirisi: Rusya'ya daha fazla para veriyorlar

Trump'tan AB'ye Ukrayna eleştirisi: Rusya'ya daha fazla para veriyorlar

12:404/03/2025, Salı
AA
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ABD Başkanı Donald Trump, AB'nin Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımına yönelik harcamalarının, Ukrayna'yı savunmak için yapılan harcamalardan çok daha fazla olduğunu söyledi.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile tartışması gündemde yerini korumaya devam ederken, Truth Social sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

AB'nin savaşta Ukrayna'yı desteklerken Rusya ile ticari ilişkilerini sürdürmesini eleştiren Trump, "Avrupa, Rusya'dan petrol ve doğal gaz almak için Ukrayna'yı savunmaya harcadıklarından çok daha fazla para harcadı." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Trump ile Zelenski arasında Oval Ofis'te 28 Şubat'ta yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine Zelenski Beyaz Saray'dan ayrılmıştı. Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken, Zelenski de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

#Avrupa
#doğalgaz
#petrol
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#Ukrayna
#Donald Trump

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