Trump'tan AB'ye Ukrayna eleştirisi: Rusya'ya daha fazla para veriyorlar

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile tartışması gündemde yerini korumaya devam ederken, Truth Social sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

AB'nin savaşta Ukrayna'yı desteklerken Rusya ile ticari ilişkilerini sürdürmesini eleştiren Trump, "Avrupa, Rusya'dan petrol ve doğal gaz almak için Ukrayna'yı savunmaya harcadıklarından çok daha fazla para harcadı." ifadesini kullandı.