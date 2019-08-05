Dünya Trumptan beyaz ırkçılığın kınanması için çağrı
AMERİKA

Trump'tan 'beyaz ırkçılığın' kınanması için çağrı

Trump'tan 'beyaz ırkçılığın' kınanması için çağrı

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas ve Ohio eyaletlerinde hafta sonu gerçekleştirilen silahlı saldırılara atıfta bulunarak, 'beyaz ırkçılığın' herkes tarafından kınanması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, El Paso ve Dayton kentlerinde düzenlenen, 29 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırılara ilişkin Beyaz Saray'da basın açıklaması düzenledi.

Ülkedeki "esnek" silah yasalarına vurgu yapan Trump, silah satışında daha sıkı geçmiş sorgulaması öngören bir yasa istediğini belirtti.

Söz konusu yasaya ilişkin herhangi bir detay vermeyen Trump, "Acil çözümle hareket etme sözü veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca benzer saldırılar düzenleyen saldırganların hızlı bir şekilde idam edilmesi için kongreye yasa tasarısı hazırlanması talimatını verdiğini kaydetti.

Öte yandan, El Paso saldırganının saldırı öncesinde sosyal medya hesabından ırkçı söylemler içeren manifesto yayımlamasına dikkati çeken Trump, "Milletimiz tek bir ses olarak, nefreti, bağnazlığı ve beyaz ırkçılığı kınamalı. Bu şeytani ideolojilerin yenilmesi gerekiyor." dedi.

El Paso'da neler oldu?

ABD'de hafta sonu Teksas eyaletine bağlı El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

  • Saatler sonra ise Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti. ABD güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemenin ardından, her iki saldırının da "beyaz ırkçılık" motifleri taşıdığı açıklanmıştı.
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