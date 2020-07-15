Trump'tan 'Beyazlar da polis şiddeti nedeniyle ölüyor' çıkışı: Bu ne korkunç bir soru

ABD Başkanı Donald Trump CBS televizyonuna verdiği röportajda, ülkede 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un ölümünün ardından alevlenen siyahilere yönelik polis şiddeti, Çin ile ilişkiler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Floyd'un polis şiddetiyle ölümünü "korkunç" olarak nitelendiren Trump, muhabirin "Peki neden hala bu ülkede siyahiler, polis şiddetiyle ölüyor?" sorusu üzerine sert çıktı.

Trump, "Beyazlar da polis şiddetiyle ölüyor. Bu ne korkunç bir soru. Hatta siyahilerden çok beyaz insanlar ölüyor" ifadesini kullandı.

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"Yüz yüze eğitime dönmek için tereddüt eden okullar büyük bir hata yapıyor"

Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçen okulların sonbahar döneminde yeniden açılması gerektiğinin altını çizen Trump, "Sonbahar döneminde yüz yüze eğitime dönmek için tereddüt eden okullar büyük bir hata yapıyor." diye konuştu.

Trump, okulların kapalı kalmasının virüsten daha çok zararlı olduğunu savunarak, "Çocuklar ve veliler travmadan dolayı ölmeye başladı. Anneler bir anda evlerinde oturup çocuklarına bakmak zorunda kaldılar ve çalışamıyorlar" dedi.

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Çin ile konuşmaya sıcak bakmıyor

Çin ile ikinci faz ticaret anlaşması konusunda görüşüp görüşmeyeceğine yönelik bir soruya Trump, "Şu anda Çin ile görüşmeye çok istekli değilim. Birinci faz ticaret anlaşmasının daha mürekkebi kurumadan bizi veba (Kovid-19) ile vurdular." şeklinde yanıt verdi.

Trump, röportajın ardından Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada da "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme planım yok" ifadesini kullandı.

OYNAT 00:28 Trump tepki çeken ırkçı paylaşımını sildi ABD Başkanı Donald Trump'a sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “ırkçı' söylemler olması nedeni ile sert tepki gösterildi. Trump, tepkilerin ardından paylaşımı sildi. Videoda Trump destekçileri ile karşıtları arasında yaşanan küfürlü söz düellosunda golf arabası kullanan destekçilerden birinin ırkçı slogan olan White Power (Beyazların Gücü) dediği duyuluyor. Trump karşıtlarının ise adama “Nazi' ve “Irkçı' diyerek, karşılık verdiği görülüyor.



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OYNAT 01:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Trump'a bu rakamları verince 'Ooo' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT özel yayınında gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, 'Bugünün rakamlarına baktığımızda 989'a düştü. Vefat 18'e kadar inmişti, bu defa 19, fena sayılmaz. Yoğun bakımda 625. Burası artık daha da aşağı insin istiyoruz. Entübe 261 burayı da aşağıda görmek istiyoruz. Bugün iyileşenlerin sayısı güzel. Olumlu bir sinyal. Test 39 bin 361 bayağı yüksek. Ben daha çok vefata da bakıyorum. Ne kadar sıfırlarsak çok daha tabii mutlu olacağız. Gelişmeler bu noktada fena değil. Şu anda dünyada 11. sıradayız. Sayın Trump'a bu rakamları verince 'Ooo' dedi' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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