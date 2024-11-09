Trump'tan Biden'ın davetine icabet: Beyaz Saray'da buluşacaklar

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ı Beyaz Saray'a davet etmişti. Trump davete icabet edecek ve ikili 13 Kasım'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek.
Görüşmenin detayları belli değil
Sözcü Jean-Pierre, toplantıya ilişkin daha fazla detayın ilerleyen günlerde açıklanacağını kaydetti.
Başkanlar arasında geleneksel olarak yapılıyor
ABD'de giden başkan ile gelen başkan arasında bu tür görüşmeler geleneksel olarak yapılıyor.
Bu, kısmen Amerikan demokrasisinde iktidarın barışçıl bir şekilde devrinin başlangıcına işaret ediyor.
Ancak Trump, 2020'de kaybettiği seçimlerden sonra o dönem seçimleri kazanan Biden ile böyle bir görüşme gerçekleştirmemişti.