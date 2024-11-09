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Trump'tan Biden'ın davetine icabet: Beyaz Saray'da buluşacaklar

Trump'tan Biden'ın davetine icabet: Beyaz Saray'da buluşacaklar

21:329/11/2024, Cumartesi
G: 9/11/2024, Cumartesi
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Trump (solda) - Biden (sağda) Foto: Arşiv
Trump (solda) - Biden (sağda) Foto: Arşiv

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ı Beyaz Saray'a davet etmişti. Trump davete icabet edecek ve ikili 13 Kasım'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada,
"Başkan Biden'ın daveti üzerine Biden ve seçilmiş Başkan Trump 13 Kasım'da 11.00'de Oval Ofis'te bir araya gelecekler."
dedi.

Görüşmenin detayları belli değil

Sözcü Jean-Pierre, toplantıya ilişkin daha fazla detayın ilerleyen günlerde açıklanacağını kaydetti.

Başkanlar arasında geleneksel olarak yapılıyor

ABD'de giden başkan ile gelen başkan arasında bu tür görüşmeler geleneksel olarak yapılıyor.

Bu, kısmen Amerikan demokrasisinde iktidarın barışçıl bir şekilde devrinin başlangıcına işaret ediyor.

Ancak Trump, 2020'de kaybettiği seçimlerden sonra o dönem seçimleri kazanan Biden ile böyle bir görüşme gerçekleştirmemişti.



#Joe Biden
#Donald Trump
#ABD

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