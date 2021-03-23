Trump’tan Biden’ın düşmesine ilişkin yorum: Bunu bekliyordum

ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz cuma günü Atlanta’ya gitmek üzere başkanlık uçağına binerken üst üste üç kez düşmüştü.

Olaya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden’ın şiddetli rüzgar nedeniyle düştüğü belirtilmişti.

Tüm dünyada geniş yankı uyandıran bu olayla ilgili bir yorum da eski ABD Başkan Donald Trump’tan geldi.

Daha önce Biden’a yaşı nedeniyle başkanlık için yetersiz olduğu imasında bulunan Trump, Biden’ın düşmesine ilişkin “Bunu bekliyordum” dedi.

Trump ayrıca, 78 yaşındaki Biden ve 79 yaşındaki Demokrat Senatör Bernie Sanders’ın durumunun benzer olduğunu dile getirerek, Biden’ın zihinsel durumunun, hangi belgeleri imzaladığını fark etmesine yönelik engel teşkil edebileceği imasında bulundu.

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