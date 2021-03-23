Dünya Trumptan Bidenın düşmesine ilişkin yorum Bunu bekliyordum
AMERİKA

Trump’tan Biden’ın düşmesine ilişkin yorum: Bunu bekliyordum

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağa binerken merdivenlerde düşmesine ilişkin "Bunu bekliyordum" yorumunda bulundu. Trump, Biden’ın zihinsel durumunun hangi belgeleri imzaladığını fark etmesine yönelik engel teşkil edebileceği imasında da bulundu.

Haber Merkezi İHA
Trump’tan Biden’ın düşmesine ilişkin yorum: Bunu bekliyordum
Donald Trump ve Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz cuma günü Atlanta’ya gitmek üzere başkanlık uçağına binerken üst üste üç kez düşmüştü.

Olaya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden’ın şiddetli rüzgar nedeniyle düştüğü belirtilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken düştü
OYNAT 00:26
ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken düştü
ABD Başkanı Joe Biden, Georgia eyaletine seyahati öncesi uçağa bindiği sırada merdivenlerde sendeleyerek düştü. ABD tarihinin en yaşlı başkanı unvanına sahip olan Biden, geçtiğimiz yıllarda da benzer şekilde düşmüş ve ayağını kırmıştı.

Tüm dünyada geniş yankı uyandıran bu olayla ilgili bir yorum da eski ABD Başkan Donald Trump’tan geldi.

Daha önce Biden’a yaşı nedeniyle başkanlık için yetersiz olduğu imasında bulunan Trump, Biden’ın düşmesine ilişkin “Bunu bekliyordum” dedi.

Trump ayrıca, 78 yaşındaki Biden ve 79 yaşındaki Demokrat Senatör Bernie Sanders’ın durumunun benzer olduğunu dile getirerek, Biden’ın zihinsel durumunun, hangi belgeleri imzaladığını fark etmesine yönelik engel teşkil edebileceği imasında bulundu.

Beyaz Saray'dan Joe Biden'ın düşmesine ilişkin açıklama: Rüzgarın azizliğine uğradı
DÜNYA
Beyaz Saray'dan Joe Biden'ın düşmesine ilişkin açıklama: Rüzgarın azizliğine uğradı
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