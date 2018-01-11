DünyaTrumptan geri dönüş sinyali
AMERİKA

Trump'tan geri dönüş sinyali

ABD Başkanı Trump, geçen yıl çekilme kararı aldığı Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin dönebileceği sinyalini verdi.

Haber MerkeziAA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl çekilme kararı aldığı Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin geri dönebileceğini söyledi.

Norveç Başbakanı Erna Solberg ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, Paris anlaşmasından göçmen reformuna kadar birçok konuda açıklamada bulundu.

  • ABD'yi, 1 Haziran 2017'de aldığı kararla Paris anlaşmasından çeken Trump, "Anlaşmaya dönmemiz muhtemeldir. Çevreyle ilgili güçlü duygularımız var." değerlendirmesini yaptı.

Anlaşmanın mevcut şartlarının ABD'nin ekonomik çıkarlarına uymadığını savunan Trump, Çin ve Rusya'dan örnekler vererek bazı düzenlemelerin yapılması durumunda ülkesinin anlaşmaya dönebileceğini kaydetti.

Trump 190 ülkeyi kızdırdı!
OYNAT01:00
Trump 190 ülkeyi kızdırdı!
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini 195 ülkenin imzaladığı Paris İklim Anlaşması'ndan geri çekme kararı aldığını açıkladı. Trump'ın bu hamlesi, anlaşmanın üyesi diğer ülkelerin tepkisine yol açtı. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri, Trump'ın yanlış bir adım attığını düşünüyor. Anlaşmanın içeriğinde ise özetle şunlar var; Sera gazı salımı azaltılacak, küresel sıcaklık artışı 2 derecenin altında tutulacak, anlaşma 5 yılda bir gözden geçirilecek, anlaşma için 100 milyar dolar destek aktarılacak.
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Trump, 2015 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama öncülüğünde 200'den fazla ülkenin katılımıyla imzalanan Paris İklim Anlaşması'ndan ülkesini çekme kararını açıklamış, bu sürecin 2020 yılında tamamlanacağı belirtilmişti.

Trump "Meksika sınırına duvar" konusunda ısrarcı

Öte yandan, ABD kamuoyunda tartışmalara neden olan göçmen reformu konusuna da değinen Trump, "ABD-Meksika sınırına söz konusu duvar olmadan bu göçmen reformu anlaşması yapılamaz." diye konuştu.

  • Dünkü açıklamasında Kongrede iki partinin uzlaşması halinde kendisinin de göçmen reformuna destek sağlayabileceği sinyalini veren Trump, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarla ilgili ısrarını Beyaz Saray'daki ortak basın toplantısında yeniden dile getirmiş oldu.

Öncelikle ABD'ye çocuk yaşta illegal yollarla getirilip bu ülkede kalan genç göçmenlerle ilgili sorunun ve ABD-Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın ele alınması gerektiğini vurgulayan Trump, ardından Kongreye gelecek bir göçmen reformu yasasına destek vereceğini ifade etmişti.

ABD'nin çekildiği Paris İklim Anlaşması neler içeriyor?
DÜNYA
ABD'nin çekildiği Paris İklim Anlaşması neler içeriyor?

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