Trump'tan göçmenlere hakaret dolu sözler

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'daki bir toplantıda bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek "İğrenç ülkelerden geliyorlar." dediği bildirildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Trump, dün Oval Ofis'te göçmenlerle ilgili bir görüşmede bazı göçmen ülkelerini "ağır sözlerle" itham etti.

Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ve Demokrat Illinois Senatörü Dick Durbin'in katıldığı toplantıda Trump'ın, "Neden bu iğrenç ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim. Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız." ifadelerini kullandığı belirtildi.

OYNAT 00:56 Müslüman kadınlardan Trump karşıtı protesto ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi ve mültecilerle ilgili başkanlık kararnamelerine karşı ülke genelinde protesto gösterileri devam ediyor. New York'ta binlerce gösterici, söz konusu kararnameleri protesto etmek için Foley Meydanı'nda toplandı.

Aynı toplantıda Trump'ın Yeşil Kart çekilişinin kaldırılması ve göçmen zincirinin sona erdirilmesi gibi daha önce de dile getirdiği konuları yeniden gündeme taşıdığı kaydedildi.

ABD'ye gelen göçmenlerle ilgili ilk görev yılında pek çok adım atan Trump, önceki dönemde sağlanan birçok esnekliğin kaldırılması için kararlara imza attı.

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FOTOĞRAF 23 ABD'nin New York kentindeki John F. Kennedy Havalimanı'nda toplanan göstericiler, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye, Yemen ve İran gibi Müslüman ülkelere vize kısıtlaması getirme kararına karşı protesto gösterisi düzenledi. Protestolar sırasında polis, göstericilere müdahalede bulundu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New York'da Trump karşıtı gösteri ABD'nin New York kentindeki John F. Kennedy Havalimanı'nda toplanan yüzlerce göçmen aktivist, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye, Yemen ve İran gibi Müslüman ülkelere vize kısıtlaması getirme kararına karşı protesto gösterisi düzenledi. Protestolar sırasında polis, göstericilere müdahalede bulundu.





200 bin El Salvadorlu'ya "sınır dışı" tehdidi

Son olarak Trump yönetimi, 2001 yılındaki depremin ardından ABD'ye geçici izinle yerleşen yaklaşık 200 bin El Salvadorlu'nun ülkelerine geri dönmesi ya da sınır dışı edilmesi için bu kişilere 18 ay süre verdiğini açıklamıştı.

OYNAT 01:33 ABD'de Trump protestoları şiddete dönüştü Amerika'nın en prestijli üniversitelerinden birisi olan Berkeley Üniversitesine konuşmacı olarak davet edilen Donald Trump destekçisi Milo Yiannopoulos'un gelişi büyük bir protestoya sebep oldu. Yüzlerce protestocu, üniversitenin bahçesinde toplanarak okula saldırınca olay şiddete dönüştü.



Benzer şekilde Trump, doğal afetlerin ardından son yıllarda ABD'ye yerleşen Honduraslılar, Nikaragualılar ve Haitililer için de söz konusu geçici koruma programını uzatmama kararı almıştı. Kasım ayındaki açıklamada, Haitililere ülkeyi terk etmeleri için 18 ay süre verilmişti.