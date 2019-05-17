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Dünya Trumptan göçmenlere Kendinizi çok rahat sanmayın yakında ayrılacaksınız
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AMERİKA

Trump’tan göçmenlere: Kendinizi çok rahat sanmayın yakında ayrılacaksınız

Trump’tan göçmenlere: Kendinizi çok rahat sanmayın yakında ayrılacaksınız

ABD Başkanı Donald Trump, dün açıkladığı yeni göçmen düzenlemesinin ardından sosyal medya Twitter hesabından göçmenlere yönelik, "Lütfen kendinizi çok rahat sanmayın, yakında ayrılacaksınız" dedi.

Haber Merkezi IHA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin yeni göçmen kabul planıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Trump, “Yasadışı olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne gelen tüm insanlar, daha sonraki bir tarihte, güvenlik kuvvetlerimiz tarafından ve yasalar değiştikçe ülkemizden çıkarılacaktır. Lütfen kendinizi çok rahat sanmayın, yakında ayrılacaksınız” ifadelerini kullandı.

Trump şunları söyledi:

  • "Sınır Devriyesi Güney Sınırımızda rekor sayıda insanı tutuyor. Birçoğu kötü olan bu insanlar tutuklandı ve evlerine gönderilecek. Güvenlik güçlerimizin kontrolünde serbest bıraktıklarımız kayıt altına alındı ve daha sonra evlerine gönderilecekler. Demokratlar, için iyi bir şans, ülkemize seçimden önce çok ihtiyaç duyulan bir göçmenlik yasası kazandıracak mı?"

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