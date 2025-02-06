Trump'tan ikinci soykırım tehdidi

ABD desteğiyle 15 ay boyunca soykırım yapan İsrail, Filistinlierin büyük direnişi neticesinde Gazze’yi insansızlaştırmayı başaramadı. Şimdi ise ABD Başkanı Trump, selefi Joe Biden’ın yolundan giderek, bizzat 2 milyon Filistinliyi sürgün edip topraklarını gasp etmekle tehdit etti. Washington'da bir araya geldiği İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinin ardından Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni işgal edeceğini ve buraya el koyacağını duyurdu. Bölgeyi uluslararası bir cazibe merkezine çevireceğini iddia eden Trump, burada yaşayan 2 milyon Filistinliyi de komşu ülkelere tehcir edeceğini açıkladı. Trump gibi İsrail’i koşulsuz şartsız destekleyen Biden, ABD ve dünya toplumunun tepkisine maruz kalmış ve siyasi kariyerini noktalamak zorunda kalmıştı. İsrail’i desteklemek uğruna siyasi kariyeri üzerine kumar oynayan yeni Başkan’ın da aynı yolu izleyerek benzer bir hüsrana maruz kalacağı öngörülüyor.

EL KOYMAK İSTİYOR

ABD Başkanı, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve oraya "sahip olacaklarını" söyledi. Trump, "ABD Gazze Şeridi'ni devralacak ve çalışacak. Gazze'yi sahipleneceğiz, patlamamış bombaları ve silahları imha edeceğiz. Orayı devralacağız, kalkındıracağız ve Ortadoğu'nun gurur duyacağı bir yer olacak" dedi. Filistinlilerin ne kadarının Gazze'den çıkarılması gerektiği sorusuna "Tamamı" diye yanıt veren ABD lideri, "Gazze, ölmelerinin garantisi olacaktır. Uzun vadeli bir sahiplik öngörüyorum ve bu Ortadoğu'nun o kısmına, belki de tüm Ortadoğu'ya istikrar getirecek" ifadelerini kullandı.

TEHCİR İÇİN GÖRÜŞMELERDE BULUNDU

Gazze'yi "ölüm ve yıkımın sembolü" olarak adlandıran Trump, "Orada nasıl kalmak isterler bilmiyorum. Burası tam bir yıkım alanı. Bence bir seçenekleri olsaydı Gazze'den ayrılmayı isterlerdi. Gazze'de yaşayan 2.1 milyon Filistinlinin "insani kalplere" ve "büyük servete" sahip komşu ülkelere taşınması gerektiğini belirten Trump, daha önce de Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin Filistinlileri kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.

DÜNYA ŞEHRİ YAPACAKMIŞ

Trump, Gazze'nin dünyanın farklı yerlerinden insanların yaşadığı "uluslararası" bir yer olmasını hayal ettiğini söyledi. "Bence orayı uluslararası, inanılmaz bir yer haline getirmeliyiz. Gazze Şeridi'ndeki potansiyel inanılmaz. Orada tüm dünyadan temsilciler olacak ve orada yaşayacaklar. Tabii Filistinliler de orada yaşayacak. Olağanüstü olabilecek bir şey yapmak için elimizde bir fırsat var" şeklinde konuştu.

ABD ASKERİ ŞERİDE GİDEBİLİR

Trump, güvenliği sağlamak amacıyla ABD askerlerinin Gazze'ye gönderilip gönderilemeyeceği sorusuna, "Olası bir durum. Gerekeni yapacağız. Gerekiyorsa yapacağız" dedi. Trump, iki devletli çözümü destekleyip desteklemediği sorulduğunda ise, "Bu, iki devletli, tek devletli veya başka bir devletli olmak anlamına gelmiyor. Bu, insanlara bir yaşam şansı vermek istediğimiz anlamına geliyor" dedi.

BATI ŞERİA’YA ÖNÜMÜZDEKİ AY BAKACAK

Trump, ismini vermediği çok sayıda liderle görüştüğünü ve kendisini üst düzey bir şekilde desteklediklerini iddia etti. "Bu, hafife alınacak bir karar değil. Konuştuğum herkes, ABD'nin o toprak parçasına sahip olma fikrini seviyor” diyen Trump, “Bu fikrin Ortadoğu'nun o kısmına büyük bir istikrar getireceğini düşünüyorlar" sözlerini kullandı. Batı Şeria'nın geleceğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, "Henüz bu konuda bir pozisyon almadık. Önümüzdeki ay bir karara varacağız” dedi.

RİYAD’DAN YALANLAMA

Riyad yönetimi ile istişarelerde bulunduğunu ifade eden Trump, Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için Filistin Devleti kurulması şartından vazgeçtiği iddiasında bulundu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları yalanlayarak Suudi Arabistan'ın, Filistin Devleti'nin kurulması konusundaki tutumunun kesin ve sarsılmaz olduğu ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da bu tutumu hiçbir koşulda yoruma yer vermeyecek şekilde açık ve net bir şekilde teyit ettiği belirtildi.

İSRAİL’İN SAHİP OLDUĞU EN BÜYÜK DOST

Hamas karşısındaki hedeflerinin değişmediğini yineleyen Netanyahu ise, "Tüm rehineleri kurtarmak ve Gazze’nin İsrail için asla bir tehdit oluşturmamasını sağlamak gibi tüm savaş hedeflerimize ulaşmayı istiyorum" ifadelerini kullandı. Trump’a övgüler yağdıran Netanyahu, "Sadece birlikte çalışarak savaşı kazanmayacağız, liderliğinizle barışı da kazanacağız" dedi. Trump’ın vizyonu ve farklı fikirlere açık olmasının İsrail’in hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağını ifade eden Netanyahu, ABD Başkanı’nı İsrail’in Beyaz Saray’da sahip olduğu "en büyük dost" olarak niteledi.

Dünyadan tepki yağdı

Mısır: Dışişleri Bakanı Bedr Abulati Çarşamba günü Trump'ın açıklaması ardından, (Batı Şeria'daki) Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'ni yönetmesi çağrısında bulundu ve ABD'nin Gazze'yi "devralması" yönündeki planlarını reddetti.

İngiltere: Dışişleri Bakanı David Lammy, ülkesinin iki devletli çözüme olan bağlılığını yineledi ve "Filistinlilerin Gazze ve Batı Şeria'daki vatanlarında yaşadıklarını ve refaha kavuştuklarını görmeliyiz" dedi.

İrlanda: Dışişleri Bakanı Simon Harris, Trump'ın ABD'ye ait bir Gazze'nin "Ortadoğu'nun Rivierası" olacağına yönelik önerisinin "çok endişe verici" olduğunu söyledi.

Rusya: Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Ortadoğu'da bir çözümün ancak iki devletli bir çözümün hayata geçirilmesiyle mümkün olabileceğini söyledi.

Çin: Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri komşu ülkelere yerleştirme planına karşı çıkarak, "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesinden yana" olduğunu bildirdi.

İspanya: Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, söz konusu plana karşı olduklarını belirterek, "Gazze, Filistinli Gazzelilerin toprağıdır" dedi.

Almanya: Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Batı Şeria ve Doğu Kudüs gibi Gazze'nin de Filistinlilere ait olduğunu belirtti.

Rubio: Gazze’yi Hamas’tan kurtarmalıyız

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze'nin "Hamas'tan kurtarılması" gerektiğini savunarak, ABD'nin liderlik etmek için "hazır olduğunu" belirtti. Rubio, X sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı hakkındaki açıklamasının ardından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Amaçlarının bölgede "kalıcı barışı sağlamak" olduğunu aktaran Rubio, Trump'ın "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" (Make America Great Again-MAGA) sloganına atıfta bulunarak, "Gazze'yi yeniden güzelleştirelim" (Make Gaza Beautiful Again) ifadelerini kullandı.







