Trump'tan İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran Obama yönetiminin kendileriyle yaptığı berbat anlaşmaya rağmen her seviyede başarısız oluyor. Mükemmel İran halkı yıllardır baskı altında bulunuyor. (Onlar) yiyecek ve özgürlüğe açlar. İnsan haklarıyla birlikte, İran'ın varlığı yağmalanıyor. "DEĞİŞİM ZAMANI" ifadesini kullandı.

OYNAT 00:00 İran'da sular durulmuyor: Meşhed’i geri alacağız! İran'da protesto gösterilerinin başladığı Meşhed şehrinde halk slogan atıyor: Gitmiyoruz, Meşhed'i geri alacağız!

İran devlet televizyonu, gösterilerde şu ana kadar 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Askeri üsleri ele geçirmeye çalışan silahlı protestocuların püskürtüldüğü ifade edildi.

OYNAT 01:22 İran'da protestolar sürüyor İran'ın birçok kentinde "hayat pahalılığını" protesto ediliyor. İran devrim muhafızlarının sert müdahalede bulunduğu protestolarda 3 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.