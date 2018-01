Trump'tan İran halkına mesaj

İran’da protestolar devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’tan bir açıklama daha geldi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Trump, "Yozlaşmış hükumetlerini geri almaya çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Uygun zaman gelince ABD’den büyük yardım göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

İran: Gösteriler sona erdi

İran devlet televizyonuna konuşan Caferi, "Bugün fitnenin sona erdiği gündür." ifadesini kullandı.

Ekonomik sebeplerle geçen hafta perşembe günü başlayan eylemlerin, cuma günü ve sonrasında rejim karşıtlığına dönüştüğünü vurgulayan Caferi, "Cuma günü ve sonrası gösteriler fitne merkezli olmaya başladı. Bunlara katılan devrim karşıtları ve münafıklar gözaltına alındı." dedi.