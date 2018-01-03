DünyaTrumptan İran halkına mesaj
AMERİKA

Son dakika... İran halkına Trump'tan ilginç mesaj

Trump'tan İran halkına mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, "Yozlaşmış hükumetlerini geri almaya çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Uygun zaman gelince ABD’den büyük yardım göreceksiniz" dedi.

Haber MerkeziIHA
ABD Başkanı Trump
ABD Başkanı Trump

İran’da protestolar devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’tan bir açıklama daha geldi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Trump, "Yozlaşmış hükumetlerini geri almaya çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Uygun zaman gelince ABD’den büyük yardım göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time!

İran: Gösteriler sona erdi

İran devlet televizyonuna konuşan Caferi, "Bugün fitnenin sona erdiği gündür." ifadesini kullandı.

Ekonomik sebeplerle geçen hafta perşembe günü başlayan eylemlerin, cuma günü ve sonrasında rejim karşıtlığına dönüştüğünü vurgulayan Caferi, "Cuma günü ve sonrası gösteriler fitne merkezli olmaya başladı. Bunlara katılan devrim karşıtları ve münafıklar gözaltına alındı." dedi.

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