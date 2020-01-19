Trump'tan İran'ı çıldırtacak Süleymani açıklaması: 10, 9, 8... boom! ABD Başkanı Donald Trump'ın, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının son anlarına ilişkin detayları anlattığı konuşması ilk kez medyaya yansıdı. Trump, Süleymani'nin öldürüldüğü operasyonda komutanların Durum Odası'nda yapılan konuşmalarda, "İkisi bir arada efendim. (Saldırıya) 2 dakika 11 saniye kaldı. Arabanın içindeler ve silahlılar. Efendim son 1 dakika kaldı, 30 saniye, 10, 9, 8..." ifadelerini kullandığını aktardı. Trump, saldırı anını ise "Ondan sonra aniden 'boom'. (Komutanlar) Yok edildiler efendim" diyerek operasyon anını nasıl takip ettiğini ifade etti.

Haber Merkezi 19 Ocak 2020, 09:04 Son Güncelleme: 19 Ocak 2020, 09:12 AA