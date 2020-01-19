Dünya Trumptan İranı çıldırtacak Süleymani açıklaması 10, 9, 8 boom
AMERİKA

Trump'tan İran'ı çıldırtacak Süleymani açıklaması: 10, 9, 8... boom!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının son anlarına ilişkin detayları anlattığı konuşması ilk kez medyaya yansıdı. Trump, Süleymani'nin öldürüldüğü operasyonda komutanların Durum Odası'nda yapılan konuşmalarda, "İkisi bir arada efendim. (Saldırıya) 2 dakika 11 saniye kaldı. Arabanın içindeler ve silahlılar. Efendim son 1 dakika kaldı, 30 saniye, 10, 9, 8..." ifadelerini kullandığını aktardı. Trump, saldırı anını ise "Ondan sonra aniden 'boom'. (Komutanlar) Yok edildiler efendim" diyerek operasyon anını nasıl takip ettiğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

Amerikan CNN kanalında yer alan haberde, Florida'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen parti toplantısında konuşan Donald Trump'ın ses kaydı paylaşıldı.

Habere göre, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda Süleymani saldırısını anbean takip eden ABD Başkanı Trump ile komutanlar arasında "heyecanlı" diyaloglar yaşandı. Komutanların saldırıya ilişkin detayları önceden kendisiyle paylaştığını söyleyen Trump, Süleymani'yi taşıyan aracı nasıl takip ettiklerini anlattı.

SALDIRI ANINI ANBEAN TAKİP ETMİŞ

  • Donald Trump, komutanların Durum Odası'nda, "İkisi bir arada efendim. (Saldırıya) 2 dakika 11 saniye kaldı. Arabanın içindeler ve silahlılar. Efendim son 1 dakika kaldı, 30 saniye, 10, 9, 8..." ifadelerini kullandığını aktardı.
ABD Başkanı, saldırı anını ise "Ondan sonra aniden 'boom'. (Komutanlar) Yok edildiler efendim. Bağlantı kesiliyor. Son hatırladığım şey; 'Bu adam nerede' dedim" sözleriyle tasvir etti.

Söz konusu saldırıyı insansız hava araçlarının bölgeyi izleyen kameralarından anlık takip ettiklerini belirten Trump, Kazım Süleymani'yi hedef alırken aynı zamanda Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Mehdi El Mühendisi'nin de öldürüldüğünü hatırlattı.

  • ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından İran da 8 Ocak'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemiş ve iki ülke arasındaki gerginlik had safhaya ulaşmıştı.
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