Dünya Trumptan itiraf 2017de mühimmatımız yetersizdi
AMERİKA

Trump’tan itiraf: 2017’de mühimmatımız yetersizdi

Trump’tan itiraf: 2017’de mühimmatımız yetersizdi

ABD Başkanı Trump, 2017'de göreve geldiğinde General Mattis'in kendisine, ABD ordusunun mühimmatının çok yetersiz olduğunu bilgisini verdiğini açıkladı.

Haber Merkezi IHA
ABD Başkan Donald Trump ve General Jim Mattis.
ABD Başkan Donald Trump ve General Jim Mattis.

ABD Başkan Donald Trump, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife ile Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

  • General Jim Mattis’in 2017’de ABD birliklerinin mühimmatının yetersiz olduğunu ve askeri operasyon başlatmamanın daha iyi olacağını söylediğini belirtti. Trump yaptığı açıklamada, “Biliyorsunuz, göreve geldiğimde, neredeyse üç yıl önce General Mattis bana dedi ki, ‘efendim, cephanelik konusunda çok yetersiziz.’ Ben de ona ne dedim biliyor musunuz? General, bunu başka bir generalden bir daha asla duymak istemiyorum. Hiçbir başkan asla bu ifadeleri duymamalı” dedi.

Bu sorunu Barack Obama yönetiminden devraldığını ifade eden Trump açıklamasının devamında, "Hangisi olduğunu söylemeyeceğim belli bir ülkeyle çatışmaya girebilecek pozisyondaydık. Bu bir Başkan’a söylenecek en korkunç şey. Onu suçlamıyorum. Ben kimseyi suçlamıyorum” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, ABD’nin artık daha fazla füze, roket, tank, jet avcı uçağına sahip olduğunu ve başkanlığının ilk döneminde avcı uçaklarının yüzde 50’sinin uçamadığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl Trump’ın ABD’nin Suriye’de bulunan birlikleri geri çekme kararının ardından istifa eden Mattis ise Trump’ın bu yorumlarına yanıt vermedi.

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