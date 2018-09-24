Dünya Trumptan Kuzey Kore açıklaması Kim ile yakında görüşeceğiz
AMERİKA

Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: Kim ile yakında görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile ikinci zirvenin yakında yapılacağını söyledi. Trump, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Kuzey Kore lideri Kim ile yakında yapılması muhtemel ikinci zirveye ilişkin detaylar üzerinde çalıştığını da belirtti.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ikinci bir zirvenin yakında yapılacağını söyledi.

Trump, Birleşmiş Milletler'de bir toplantıda yaptığı konuşmada, ABD ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin oldukça geliştiğini ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore lideri Kim ile yakında yapılması muhtemel ikinci zirveye ilişkin detaylar üzerinde çalıştığını da belirtti.

Haziran'da görüşmüşlerdi

ABD Başkanı Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Ancak ilerleyen haftalarda iki ülke arasındaki diplomasi havası bozulmaya başlamış, ABD tarafı Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçmemekle suçlamıştı.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 1953 yılında imzalanan ateşkes ile savaş sona ermiş olsa da bir barış anlaşması imzalanmadığı için savaşın teknik olarak halen devam ettiği kabul ediliyor.

Pompeo ve Haley'den Kuzey Kore çıkışı
DÜNYA
Pompeo ve Haley'den Kuzey Kore çıkışı

İşte PKK'nın Münbiç kadrosu

İşte PKK'nın Münbiç kadrosu

​Yeni Şafak belediye, asayiş, istihbarat ve maliyeyi yöneten teröristlerin isimlerine ulaştı.
Hedefimiz Fırat’ın doğusu

Hedefimiz Fırat’ın doğusu

Erdoğan: Terör tehdidi son bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
MHP'nin afteklifi Meclis'te

MHP'nin afteklifi Meclis'te

​163 bin kişiye umut olacak.
Bankalarıngözü Hazine'de

Bankalarıngözü Hazine'de

​Kredi faizlerinden umudu kestiler.
Çiftçilereçifte müjde

Çiftçilereçifte müjde
SaldırıyıBAE finanse etti

SaldırıyıBAE finanse etti
PKKKerkük'e sızıyor

PKKKerkük'e sızıyor
Derbide kazanan yok

Derbide kazanan yok

G.Saray'ın yenildiği haftada derbi berabere bitti.
Erdoğan'a İdlib teşekkürü

Erdoğan'a İdlib teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile bir araya geldi.
Reyhanlızanlısı tutuklandı

Reyhanlızanlısı tutuklandı

MİT, özel bir operasyonla Suriye'den getirmişti.
İsrail'i sorumlu tuttu

İsrail'i sorumlu tuttu

Kremlin, Putin-Netanyahu görüşmesine ilişkin detayları paylaştı.
Mavi listeye darbe

Mavi listeye darbe

1.5 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye'ye geldi

Türkiye'ye geldi

Türkiye ile Hollanda ilişkileri normalleşiyor.
Türkiye'denAkdeniz hamlesi

Türkiye'denAkdeniz hamlesi

Sondaj kuyularının açılması için anlaşma sağlandı.
Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde

Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde

​Ortodoks dünyasında gerginlik: Ukrayna Kilisesi bağımsız olacak.
4 ayın en yüksek kapanışı

4 ayın en yüksek kapanışı

Yüzde 1,59 değer kazanarak 99.000 puanı aştı.
Ordu'nun yeni belediyebaşkanı belli oldu

Ordu'nun yeni belediyebaşkanı belli oldu

​Enver Yılmaz'ın istifası sonrası AK Parti'nin adayı seçildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.