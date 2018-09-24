Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: Kim ile yakında görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ikinci bir zirvenin yakında yapılacağını söyledi.

Trump, Birleşmiş Milletler'de bir toplantıda yaptığı konuşmada, ABD ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin oldukça geliştiğini ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore lideri Kim ile yakında yapılması muhtemel ikinci zirveye ilişkin detaylar üzerinde çalıştığını da belirtti.

Haziran'da görüşmüşlerdi

ABD Başkanı Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Ancak ilerleyen haftalarda iki ülke arasındaki diplomasi havası bozulmaya başlamış, ABD tarafı Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçmemekle suçlamıştı.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 1953 yılında imzalanan ateşkes ile savaş sona ermiş olsa da bir barış anlaşması imzalanmadığı için savaşın teknik olarak halen devam ettiği kabul ediliyor.