Trump’tan Pakistan’a tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, 2018’in ilk tweet’inde Pakistan’ı hedefe koydu. Trump, ülkesinin vekalet savaşlarına katılmayı reddeden Pakistan’ı teröre barınak sağlamakla suçlayarak dış yardımı kesmekle tehdit etti. Pakistan’ı Taliban’la savaştırmak için baskı kuran Donald Trump, son 15 yılda Pakistan’a 33 milyar dolardan fazla yardım yaptıklarını iddia ederek, “Onlar ise bize yalan ve aldatmaca dışında birşey vermedi, liderlerimizi aptal yerine koydu” ifadelerini kullandı. 2001 yılından bu yana terör saldırılarında en az 17 bin kurban veren Pakistan yönetimi, Afganistan’daki teröristlere barınak sağladıkları yönündeki suçlamalara sert tepki gösterdi. Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, ABD ordusunun, Pakistan topraklarını Afganistan’da kendi çıkarlarına hizmet etmesi için kullandığını vurguladı.

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‘PAKİSTAN’A HAYIR YAPMADI’

ABD Başkanı Trump’ın son 15 yılda Pakistan’a verdiği paraların ülkesinin sunduğu hizmetler için olduğunu, bunun hayırseverlik amacıyla olmadığını ifade eden Asıf, “(Trump) Afganistan’daki başarısızlıklardan bizi değil buna neden olanları sorumlu tutmalı” ifadelerini kullandı. Washington yönetiminin Afganistan’daki başarısızlıklarının verdiği rahatsızlık nedeniyle sendelediğini savunan Pakistan Dışişleri Bakanı, “ABD yardımının detaylarını ve nerede, ne şekilde kullanıldığını açık oturumlarda paylaşmaya hazırız.” değerlendirmesinde bulundu.

Muhammed nAsıf

ABD ELÇİSİ ÇAĞRILDI

Pakistan, ABD'nin İslamabad Büyükelçisi David Hale'i Dışişleri Bakanlığına çağırarak Trump’ın İslamabad yönetimini suçlayan açıklamasından duyulan rahatsızlığı iletti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua, Trump’ın “Pakistan’ı teröristlere güvenli bölge sağlamakla” suçladığı tweeti hakkında Hale’den açıklama beklediklerini söyledi. Trump’ın mesajının ardından Başbakan Şahid Hakan Abbasi de dün kabineyi durum değerlendirmesi için toplantıya çağırdı.

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Öfke sokağa taştı

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları Pakistan’ı ayağa kaldırdı. Başta Karaçi ve İslamabad olmak üzere bir çok şehirde ABD ve İsrail’i protesto gösterileri düzenlendi. Washington aleyhinde sloganlar atan göstericiler Trump posterleri ile Amerikan bayrakları yaktı.

ARTIK TAVİZ YOK!

ABD yönetiminin 19 Aralık’ta açıkladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi’nde “terör örgütlerinin Pakistan topraklarında faaliyet gösterdiği” iddiaları yer almıştı. Pakistan yönetimi ise “ABD’nin askeri veya mali yardımını istemiyoruz ancak eşitlik temelinde bir ilişki istiyoruz” ifadeleriyle rest çekmişti. Asıf, “11 Eylül’den sonra büyük tavizler verdik ve sonuç itibariyle bunun bedelini hala ödüyoruz. ABD’nin vekalet savaşını biz vermeyeceğiz” açıklamasını yapmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang

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Çin’den İslamabad’a destek

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pakistan’ı teröre destek vermekle itham etmesine tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, Pakistan’ın terörle mücadelede büyük bedeller ödediğini ve büyük çabalar harcadığını belirterek “Uluslararası toplum bunun farkına varmalı” ifadelerini kullandı. Pakistan’ın söz konusu çabalarıyla uluslararası alanda terörle mücadeleye katkı sunduğunu ifade eden Sözcü Gıng, “Pakistan’ın bölgesel barış ve istikrarın sağlanması için diğer ülkelerle karşılıklı saygı temelinde iş birliği yapması ve birlikte çalışmasını görmekten memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.