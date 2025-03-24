Trump'tan portre tepkisi: Kaldırın şunu

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda Colorado Meclis Binasındaki portresine tepki gösterdi.





"Kimse kendisinin kötü bir fotoğrafını ya da resmini sevmez" ifadesini kullanan Trump, Colorado Meclis Binasında diğer başkanların portreleri arasında kendi resminin "kasten biçimsiz çizildiğini" savundu.





Kızgın ve şikayetçi

Trump, "Sanatçı, (eski ABD Başkanı Barack) Obama'yı da resmetmiş ve o harika görünüyor. Ama benimki gerçekten en kötüsü. (Sanatçı) Yaşlandıkça yeteneğini kaybetmiş olmalı" değerlendirmesinde bulundu.





Bu portre yerine resminin asılmamasını tercih ettiğini belirten Trump, Colorado'da birçok kişinin kızgın olduğunu ve bu konuda şikayette bulunduğunu kaydetti.



