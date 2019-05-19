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Dünya Trumptan İran paylaşımı Bir daha asla tehdit etmeyin
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AMERİKA

Trump'tan İran paylaşımı: Bir daha asla tehdit etmeyin

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından İran'la ilgili paylaşım yaptı. Trump, "İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmi sonu olacak. ABD'yi bir daha asla tehdit etmeyin" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

Körfez’e uçak gemisi, B-52 bombardıman uçakları ve Patriot bataryaları yığan ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik sert mesajlar vermeye devam ediyor.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İran savaşmak istiyorsa, bu İran'ın resmi sonu olacak. ABD'yi bir daha asla tehdit etmeyin" ifadelerini kullandı.

Körfezde ne oluyor?

ABD, geçen haftalarda İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü körfeze sevk etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD'ye ait hedeflere saldırı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla yaptığı bu sevkiyatın ardından "USS Arlington" amfibi çıkarma gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye gönderildiğini duyurmuştu.

Diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın BAE açıklarında dört ticaret gemisine sabotaj yaptığını iddia etmişti.

  • Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun haberinde gemilerden ikisinin Suudi Arabistan, diğerlerinin de BAE ve Norveç bandıralı olduğu kaydedilmişti. Bunun üzerine ABD de bölgede İran’a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşları gerçekleştirmişti.

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