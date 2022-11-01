Dünya Trussın istifasıyla ilgili çok konuşulacak iddia İşlem tamam
AVRUPA

Truss'ın istifasıyla ilgili çok konuşulacak iddia: İşlem tamam

İngiltere'de görevi kısa süre önce devreden eski başbakan Liz Truss'ın telefonlarının Ruslar tarafından hacklendiği iddiası ortalığı karıştırdı. Mail on Sunday gazetesi, Liz Truss'un kişisel cep telefonunun, dışişleri bakanlığı yaptığı dönemde Moskova için çalıştığı düşünülen bilgisayar korsanları tarafından gözetlendiğini yazdı. Telefonu hacklenen İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Kuzey Akım2 boru hattına yapılan sobatajla ilgili 'İşlem tamam' mesaji attığı ve bu mesajın hackerların eline geçmesi yüzünden de istifa etmek zorunda kaldığı iddia edildi.

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Haber Merkezi Diğer
Trussın istifasıyla ilgili çok konuşulacak iddia: İşlem tamam
İngiltere Başbakanı Liz Truss

İngiltere'de görevi kısa süre önce devreden eski başbakan Liz Truss'ın telefonlarının Ruslar tarafından hacklendiği iddiası ortalığı karıştırdı. Mail on Sunday gazetesi, Liz Truss'un kişisel cep telefonunun, dışişleri bakanlığı yaptığı dönemde Moskova için çalıştığı düşünülen bilgisayar korsanları tarafından gözetlendiğini yazdı. Olayın, İngiltere'de iktidar partisi içindeki liderlik yarışının yaşandığı günlerde gerçekleştiği ancak Boris Johnson ve Kabine Sekreteri Simon Case tarafından habere karartma emri verildiğini iddia edildi. Muhalefet kanadı bu ulusal güvenlik sorunun saklanması konusunda iktidara yüklenirken seçimler yüzünden haberlerin karanlıkta bırakılması da 'büyük bir skandal olarak' yorumlandı. İngiliz istihbarat şefleri bakanlardan devlet işlerinde kişisel cep telefonlarını kullanmamalarını istedi.

"İŞLEM TAMAM" MESAJI

Bu arada telefonu hacklenen İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Kuzey Akım2 boru hattına yapılan sobatajla ilgili 'İşlem tamam' mesaji attığı ve bu mesajın hackerların eline geçmesi yüzünden de istifa etmek zorunda kaldığı iddia edildi.

İKİ ÜLKE DAHA KARIŞMIŞTI

İngiltere'deki skandalın benzeri Fransa ve Yunanistan'da yaşanmıştı. İsrailli teknoloji şirketinin geliştirdiği "Pegasus" adlı casus yazılımla aktivistler, gazeteciler, iş insanları ve siyasetçileri izlemek için kullandığı öne sürülmüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da adının geçtiği olayda 5 bakanın cep telefonlarında casus yazılım tespit edilmişti. Bu yıl da Yunanistan dinlenme kriziyle sarsılmıştı.

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