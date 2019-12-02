TSK'den Tel Abyad'daki sivillere gıda ve sağlık yardımı: Bölge sakinleri, askerleri mutlulukla karşıladı

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Kahramanmaraş'ta projektörle kaçak ava ceza yağdı: 6 bin TL cezası kesildi

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri ile jandarmanın ortaklaşa yaptığı denetimlerde el projektörü ile yasadışı avlanırken yakalanan şahıslara 6 bin TL idari para ve tazminat cezası kesildi.