Dünya TSKden Tel Abyaddaki sivillere gıda ve sağlık yardımı Bölge sakinleri, askerleri mutlulukla karşıladı
BARIŞ PINARI HAREKATI

TSK'den Tel Abyad'daki sivillere gıda ve sağlık yardımı: Bölge sakinleri, askerleri mutlulukla karşıladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK terör örgütünden temizlenen Tel Abyad ilçesinin kırsalındaki sivillere gıda ve sağlık yardımında bulundu.

Haber Merkezi AA
Askerler, çocuklarla oyunlar oynadı.
Askerler, çocuklarla oyunlar oynadı.

TSK, Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinde bölge halkına yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Askerler, çocuklara hediye ve yiyecek ikram etti.

Bu kapsamda ilçenin güney kırsalında ihtiyaç sahiplerine temel gıda malzemeleri dağıtıldı.

Askerler, çocuklara yiyecek ikram ediyor.

TSK'ye ait mobil sağlık araçlarında onlarca sivile sağlık taraması yapılıp çok sayıda kadın ve çocuk muayene edildi.

Tel Abyadlılar, önce muayene oldu daha sonra gıda paketlerini aldı.

Tel Abyad'ın güneyindeki köylerde yapılan yardım çalışmalarında sivillerin mutluluğu kameralara yansıdı.

Terörden arındırılan bölgelerde yaşayanlara gıda yardımında bulunuldu.

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Ne olmuştu?

TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlamıştı.

Bölge sakinlerinin mutlulukları gözlerinden okundu.

Harekat'ın 5. gününde Akçakale ilçesinin karşısı Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçe merkezini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmıştı.

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