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Dünya

Tunus açıklarında 48 saatte üç göçmen teknesi battı: Üç ölü 12 kayıp

Tunus'un güney kıyılarında Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan 3 teknenin batması sonucu 2'si bebek 3 kişi öldü, 12 kişi ise kayboldu.

08:25 . 23/06/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Ülkenin güneyinde yer alan Sfaks kentindeki Birinci Asliye Mahkemesi Sözcüsü Fevzi el-Mesmudi, yerel medya mensuplarına yaptığı açıklamada, son 48 saatte Sfaks kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan 3 teknenin battığını belirtti.


Batan teknelerden denize düşen 152 kişinin kurtarıldığını aktaran Mesmudi, 2'si bebek 3 kişinin cesedine ulaştıklarını, kayıp 12 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


- Nisan ayında 210 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Tunus'ta nisan ayında artan düzensiz göç girişimlerinde tekneleri alabora olan toplam 210 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı.


Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.




#düzensiz göçmen
#tekne
#Tunus
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