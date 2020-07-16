Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Tunus Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Fahfahın istifasını kabul etti
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
AFRİKA

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Fahfah'ın istifasını kabul etti

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan İlyas el-Fahfah'ın istifasını kabul etti. Başbakan Fahfah, istifasını dün Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunmuştu.

Haber Merkezi AA
İlyas el-Fahfah
İlyas el-Fahfah

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kays Said'in, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'ye, Başbakan Fahfah'ın istifasını aldığı ve kabul ettiğini bildirdiği bir mektup gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in, Gannuşi'ye hükümeti kurmakla görevlendirilecek en ehil kişiyi belirlemek amacıyla istişarelerde bulunulacak parti, koalisyon ve parlamento bloklarının listesini hazırlaması için ikinci bir mektup da ulaştırdığı ve iki mektubun Anayasa uyarınca gönderildiği kaydedildi.

  • Başbakan Fahfah, istifasını dün Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunmuştu.

Ne olmuştu?

Tunus'taki çok partili koalisyon hükümetinde Başbakan Fahfah hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından çatırdamalar başlamıştı.

Fahfah suçlamaları reddederken koalisyonun büyük ortağı Nahda Hareketi Şura Konseyi, hükümetten güvenoyunu çekme kararı almıştı.

Farklı partiler ve bağımsızlardan 105 milletvekili de ortak dilekçeyle Fahfah hükümetinden güvenoyunun çekilmesini talep etmişti.

Fahfah, dün istifasını sunduktan sonra da güç mücadelesini sürdürerek Nahda Hareketinden 6 bakanı görevden almıştı.

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah Cumhurbaşkanı Said'e istifasını sundu
DÜNYA
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah Cumhurbaşkanı Said'e istifasını sundu
Abone Ol Google News
Aşı savaşları mı başladı?

Aşı savaşları mı başladı?

İngiltere, ABD ve Kanada'ya hacker saldırısı iddiası.
İstiklale çok yakıştı

İstiklal'e çok yakıştı

​Atlı Polis birlikleri göreve başladı.
Yüzde 2den yüzde 10a çıktı

Yüzde 2'den
yüzde 10'a çıktı

​Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç.

Yeni bir bakteri<br> türü keşfedildi

Yeni bir bakteri
türü keşfedildi

​Türk akademisyenler aşı çalışmalarına başladı.

HDP önündeki<br>nöbet bir genci daha kurtardı

HDP önündeki
nöbet bir genci daha kurtardı

​Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist ailesine teslim edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.