Tunus hükümetinden Sumud Filosu'na engel

Tunus hükümeti, Gazze'deki İsrail ambargosunu kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu teknelerinin limandan ayrılmasına izin vermeme kararı aldı. Karar, teknelerin halat çözüp limanlardan ayrılmasına dakikalar kala alındı. Filo delegasyonu, Tunus hükümeti ile müzakerelere devam ediyor.
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak hedefiyle Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun Gazze Şeridi'ne hareketi, kötü hava koşulları nedeniyle yarın öğleden sonraya ertelenmişti.
Tunus'un kuzeydeki Binzert Limanı'na demir atan gemilere, Tunus hükümeti engel oldu.
Gemilerin limandan ayrılmasına izin vermediler
Tunus yönetimi, Sumud Filosu teknelerinin limandan ayrılmasına izin vermeme kararı aldı.
Karar, teknelerin halat çözüp limanlardan ayrılmasına dakikalar kala alındı.
Delegasyon müzakereleri sürdürüyor
Filo delegasyonu, Tunus hükümeti ile müzakerelere devam ediyor.