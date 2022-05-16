Dünya Tunus İçişleri Bakanının evinde gaz sızıntısından dolayı patlama meydana geldi
ORTADOĞU

Tunus İçişleri Bakanı'nın evinde gaz sızıntısından dolayı patlama meydana geldi

Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin’inin evinde gaz sızıntısından dolayı patlama yaşandığı bildirildi. İçişleri Bakanı Şerafeddin’in evinde gaz sızıntısından dolayı yaşanan patlamada, Bakan'ın yara almadan kurtulduğu, eşinin ise yaralandığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Tunus İçişleri Bakanının evinde gaz sızıntısından dolayı patlama meydana geldi
Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin

Bakan Şerafeddin’in evinde küçük çaplı bir hasar oluştuğu belirtilen haberde, Bakan eşinin ise başkent Tunus’ta yer alan Ben Arus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı açıklandı.

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