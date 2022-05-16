Tunus İçişleri Bakanı'nın evinde gaz sızıntısından dolayı patlama meydana geldi

Dünyanın dört bir yanından Filistin'e destek: Nekbe'nin 74. yılı dolayısıyla protesto düzenlediler

Kanada'nın Montreal kentinde, ABD'nin New York eyaletinde, Fransa'nın başkenti Paris'te, Gazze'de, Ankara'da ve dünyanın birçok ülkesinde bir araya gelen göstericiler, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 74. yılı dolayısıyla protesto düzenledi.



Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı 'Nekbe' (Büyük Felaket) olarak anıyor.

