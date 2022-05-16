Tunus İçişleri Bakanı'nın evinde gaz sızıntısından dolayı patlama meydana geldi

Bakan Şerafeddin’in evinde küçük çaplı bir hasar oluştuğu belirtilen haberde, Bakan eşinin ise başkent Tunus’ta yer alan Ben Arus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı açıklandı.
Bakan Şerafeddin’in evinde küçük çaplı bir hasar oluştuğu belirtilen haberde, Bakan eşinin ise başkent Tunus’ta yer alan Ben Arus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı açıklandı.
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