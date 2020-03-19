Tunus koronavirüs nedeniyle ilk kaybını verdi: Vaka sayısı 39

Suse Valiliği Sağlık Müdürlüğü yetkilisi Sami er-Rakik, yaptığı açıklamada, 72 yaşındaki bir kadının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Hasta müdahaleden önce hayatını kaybetti

Kronik rahatsızlıkları bulunan söz konusu kişinin solunum sıkıntısıyla hastaneye başvurduğunu aktaran Rakik, hastanın müdahaleden önce hayatını kaybettiğini ifade etti.

Tunus'taki son durum

Tunus Sağlık Bakanlığına bağlı Yeni ve Gelişen Hastalıklar Milli Gözlemevi Genel Müdürü Nassaf bin Aliyye, gün içinde yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 39'a yükseldiğini belirtmişti.

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Ülkede bir kişi virüsü yendi

Ülkedeki koronavirüs vakalarının 25'inin yurt dışı kaynaklı olduğunu, 14'ünün ise virüsü ülke içinde kaptığını aktaran Bin Aliyye, Tunus'ta ilk defa bir kişinin koronavirüsü yendiğini dile getirmişti.

Bin Aliyye, ülkede şu ana kadar 8 bin 787 kişinin koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığını, bunlardan 5 bin 628'inin gerekli süreyi tamamlayarak karantinadan çıktığını, 3 bin 159'unun ise hala müşahede altında olduğunu paylaşmıştı.