Dünya Tunus koronavirüs nedeniyle ilk kaybını verdi Vaka sayısı 39
KORONAVİRÜS

Tunus koronavirüs nedeniyle ilk kaybını verdi: Vaka sayısı 39

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm kaydedildi. Kronik rahatsızlıkları bulunan söz konusu kişi, solunum sıkıntısıyla hastaneye başvurdu ancak müdahaleden önce hayatını kaybettiği. Ülkede koronavirüse yakalanan vaka sayısı ise 39'a yükseldi.

Haber Merkezi AA
Ülkede koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
Ülkede koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Suse Valiliği Sağlık Müdürlüğü yetkilisi Sami er-Rakik, yaptığı açıklamada, 72 yaşındaki bir kadının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Hasta müdahaleden önce hayatını kaybetti

  • Kronik rahatsızlıkları bulunan söz konusu kişinin solunum sıkıntısıyla hastaneye başvurduğunu aktaran Rakik, hastanın müdahaleden önce hayatını kaybettiğini ifade etti.

Tunus'taki son durum

Tunus Sağlık Bakanlığına bağlı Yeni ve Gelişen Hastalıklar Milli Gözlemevi Genel Müdürü Nassaf bin Aliyye, gün içinde yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 39'a yükseldiğini belirtmişti.

İtalya'da ölüm sayısı Çin'i geçti: Ölü sayısı 3 bin 405'e, vaka sayısı 30.000'e yükseldi
DÜNYA
İtalya'da ölüm sayısı Çin'i geçti: Ölü sayısı 3 bin 405'e, vaka sayısı 30.000'e yükseldi

Ülkede bir kişi virüsü yendi

Ülkedeki koronavirüs vakalarının 25'inin yurt dışı kaynaklı olduğunu, 14'ünün ise virüsü ülke içinde kaptığını aktaran Bin Aliyye, Tunus'ta ilk defa bir kişinin koronavirüsü yendiğini dile getirmişti.

  • Bin Aliyye, ülkede şu ana kadar 8 bin 787 kişinin koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığını, bunlardan 5 bin 628'inin gerekli süreyi tamamlayarak karantinadan çıktığını, 3 bin 159'unun ise hala müşahede altında olduğunu paylaşmıştı.

ABD'de yapılan araştırmaya göre: Koronavirüs havada 3 saate kadar yaşayabiliyor
DÜNYA
ABD'de yapılan araştırmaya göre: Koronavirüs havada 3 saate kadar yaşayabiliyor
Herkes balkonda

Herkes balkonda

​Bakan Koca'nın çağrısı ile Türkiye alkışlıyor.
İtalya, Çini geçti

İtalya, Çin'i geçti

Ölü sayısının en yüksek olduğu ülke haline geldi.
Elazığda korkutan deprem

Elazığ'da
korkutan deprem

​Sivrice ilçesinde meydana geldi.
İnfial yaratmaya çalışıyorlar

İnfial yaratmaya çalışıyorlar

Sokağa çıkma yasağı iddialarını değerlendirdi.
Türkiye'de <br>ligler ertelendi

Türkiye'de
ligler ertelendi

Tüm profesyonel ligler için karar verildi.
Evde 'iş'in ilk günü

Evde 'iş'in ilk günü

'Evde Kal Türkiye' dedik ve ofisten taşındık

İnternet üzerinden <br>koronavirüs kontrolü

İnternet üzerinden
koronavirüs kontrolü

Bir saatte 100 bin kişi inceledi.
Artık 6 aylığına<br>yetkisiz cumhurbaşkanı

Artık 6 aylığına
yetkisiz cumhurbaşkanı

​Rum yönetimine şirinlik yapmak da dahil hiçbir yetkisi yok.

Tabutları askeri <br>araçlarla taşıdılar

Tabutları askeri
araçlarla taşıdılar

Krematoryumlar yetersiz kaldı.
İlk testte sonuç negatifti

İlk testte sonuç negatifti

​"Atyaç Yalman ile birlikte kayıp sayımız 3'e çıktı."
Sığınmacı<br>korkusu mu?

Sığınmacı
korkusu mu?

​Terör sevici Atina hükümeti DHKP-C'ye operasyon düzenledi.
Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı yok

Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı yok

Bakan Albayrak ekonomide alınan tedbirleri tek tek anlattı.
Türkiye'ye talep yağıyor

Türkiye'ye talep yağıyor

Koronavirüsün vurduğu ülkeler satın almak için başvurdu.
Çocuğumu nasıl<br>bezleyeceğim?

Çocuğumu nasıl
bezleyeceğim?

​Amerikalı anne boş rafların önünde ağlayarak video çekti...
Kendi tanı kitimizi geliştirdik

Kendi tanı kitimizi geliştirdik

ABD'ye 500 bin adet sattık, tüm illerimize gönderiyoruz...

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.