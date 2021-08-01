Dünya Tunus Meclis Başkanı Gannuşi Kan akmaması için Meclis binasını terk ettim
AFRİKA

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: Kan akmaması için Meclis binasını terk ettim

Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in başbakanı azlederek, Meclisi görevden almasına ilişkin New York Times için bir yazı kaleme aldı. Gannuşi, Cumhurbaşkanı Said'in, demokratik reformlar için savaşan Tunusluların on yıllık zorlu çabalarını geri döndürmeye çalıştığını söyledi. Gannuşi ayrıca, kan akması ve iç karışıklık endişesiyle yanındakilerle Meclis binasını terk ettiğini aktardı.

Haber Merkezi AA
Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: Kan akmaması için Meclis binasını terk ettim
Raşid el-Gannuşi

Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, New York Times gazetesi için "Ülkemiz bir diktatörlüktü, buna geri dönemeyiz" başlıklı bir görüş yazısı kaleme aldı.

"SAİD TÜM YETKİLERİ ELİNDE TOPLADI"

Meclisin en büyük partisi Nahda Hareketi'nin lideri Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz tarihinde Anayasa'yı gerekçe göstererek başbakanı azletme, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca askıya alma, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırma kararlarıyla yürütme ve yargının tüm yetkilerini elinde topladığına işaret etti.

"ÇABALARI GERİ DÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR"

Gannuşi, "Said, demokratik reformlar için savaşan Tunusluların on yıllık zorlu çabalarını geri döndürmeye çalışıyor. Eylemlerinin anayasaya aykırı olduğunu ve Tunus'un demokrasisini tehdit ettiğini düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

"KAN AKMAMAMASI İÇİN TERK ETTİK"

Parlamenterlerle Meclise girişlerinin 26 Temmuz tarihinde askerler tarafından Kays Said'in talimatıyla engellendiğini anımsatan Gannuşi, kan akması ve iç karışıklık endişesiyle yanındakilerle Meclis binasını terk ettiğini aktardı.

  • Tunus'ta "Arap Baharı"nın neredeyse yarım yüzyıllık bir diktatörlüğü sonlandırdığını ve hukukun üstünlüğü, güçler ayrılığı, kişisel hak ve hürriyetleri koruyacak devlet kurumlarının kurulması üzerine bir Anayasa'nın seçilmiş kişiler tarafından hayata geçirildiğini paylaşan Gannuşi, makalesinde "Tunus'un 2014 Anayasası Arap dünyasının en ileri görüşlü Anayasası olarak övgü topladı. Ancak bugün, Said tarafından parçalanıyor. Cumhurbaşkanı aldığı kararların ülkede sosyal barışı sağlamak için ve geçici olduğunu söylüyor. Bilakis, Said'in kararları diktatör rejim kurmanın el kitabında geçiyor" ifadelerini kullandı.

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