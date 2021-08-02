Dünya Koronavirüse yakalanan Tunus Meclis Başkanı Gannuşi hastaneye kaldırıldı
ORTADOĞU

Koronavirüse yakalanan Tunus Meclis Başkanı Gannuşi hastaneye kaldırıldı

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin kısa süre önce yakalandığı yeni tip koronavirüs nedeniyle sağlık durumunun kötüleştiği ve başkentteki askeri hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi hastaneye kaldırıldı
Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi

Meclis Başkanı Basın Müsteşarı Vesim el-Hadravi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gannuşi'nin sağlığı bir süre önce yakalandığı Kovid-19'un etkileri sonucu kötüleşti ve askeri hastaneye nakledilmesi gerekti." dedi.

Doktorların Gannuşi'nin hala Kovid-19'un yansımalarından dolayı sağlık sıkıntısı yaşadığını doğruladığını belirten Hadravi, "Gannuşi'nin durumu şu anda stabil ve doktorlar bu gece hastaneden ayrılabileceğini onayladı." diye konuştu.

Gannuşi, dün akşam hafif rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından buradan ayrılmıştı.

Gannuşi'nin yardımcısı Mahir Mezyub da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Gannuşi'nin yurt dışında tedavi görmek istediği yönündeki haberlerin doğru olmadığını, Gannuşi'nin ülkeden ayrılmayı düşünmediğini ve düşünmeyeceğini bildirdi.

Gannuşi'nin sosyal medya hesabından 13 Temmuz'da paylaşılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

Gannuşi'nin siyasi danışmanı Riyad eş-Şuaybi geçen hafta yaptığı açıklamada, bir süre önce Kovid-19'a yakalanan Gannuşi'nin iyileştiğini, bir haftalık tedavinin ardından hastaneden taburcu edildiğini ve sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade etmişti.

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: Kan akmaması için Meclis binasını terk ettim
DÜNYA
Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: Kan akmaması için Meclis binasını terk ettim

Seçimle olmadı darbe yaptılar
DÜNYA
Seçimle olmadı darbe yaptılar
Abone Ol Google News
Amazon Ormanları alarm veriyor

Amazon Ormanları alarm veriyor

Artık dünyanın akciğeri değil: 926 kilometrekarelik alan yandı.
Kanada alev alev

Kanada alev alev

​2 milyon 700 bin hektarlık alan zarar gördü.
Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek uçak ve helikopterlerin söndürme çalışmaları sürerken insanlar yanıyor uçak gönderin videosu çekti

Gündoğmuş'un tahliye edilmesine karar verildi.

Kaliforniya'da alevler söndürülemiyor, acil durum ilan edildi

Sibirya'nın doğusundaki orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor.

Milyonlarca hektar küle döndü.

İlk defa 200 milyar doları geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.