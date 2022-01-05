Dünya Tunusta açlık grevindeki milletvekili Bahirinin durumunun kritik olduğu açıklandı
ORTADOĞU

Tunus'ta açlık grevindeki milletvekili Bahiri'nin durumunun kritik olduğu açıklandı

Tunus'ta tartışmalı biçimde gözaltına alındıktan sonra açlık grevine başlayan Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Tunusta açlık grevindeki milletvekili Bahirinin durumunun kritik olduğu açıklandı
Arşiv

Bahiri'nin savunma heyetinden avukat Semir Dilo, Bizerte kentindeki hastanede polis gözetiminde tutulan müvekkilinin sağlık durumuyla ilgili başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenledi.

Avukat Dilo, Bahiri'nin sağlık durumunun, "kaçırılmasını" protesto etmek için başlattığı açlık grevi nedeniyle kötüleştiğini söyledi.

Dilo, "Sağlık kaynaklarına göre Bahiri ölüm kalım mücadelesi veriyor. Ulusal ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına acilen çağrıda bulunuyoruz. Bahiri'nin kaçırılmasından ve gizli bir yerde tutulmasından Cumhurbaşkanı Kays Said'i ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'i sorumlu tutuyoruz." dedi.

Bir güvenlik biriminin Bahiri'yi ziyaret etmeleri için ailesine talep gönderdiğini aktaran Dilo, eşi Saide el-Akrimi ve çocuklarının Bizerte'ye gideceklerini ve bunun da sağlık durumunun çok kritik olduğu anlamına geldiğini kaydetti.

Dilo, ayrıca, Bahiri'nin sağlık durumuyla ilgilenmeleri için sivil toplum kuruluşu İşkenceyi Önleme Ulusal Heyeti ile telefon görüşmesi yaptıklarını ve 3 doktordan oluşan bir sağlık ekibinin hastaneye gönderileceği bilgisini aldıklarını söyledi.

Ne olmuştu?

Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu.

Olayın ardından Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Şerafeddin ise Bahiri ile eski bakanlık yetkilisi Fethi el-Beledi hakkında "terör şüphelisi" olarak zorunlu ev hapsi kararı verildiğini bildirmişti. Şerafeddin, kararın keyfi değil hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

Hukukçu kimliğiyle tanınan Bahiri, Tunus'ta 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said Gafsa Valisi'ni görevden aldı: Sebep belirtilmedi
DÜNYA
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said Gafsa Valisi'ni görevden aldı: Sebep belirtilmedi

Tunus halkı darbeye karşı sokaklarda
DÜNYA
Tunus halkı darbeye karşı sokaklarda
Antalyada kan donduran olay

Antalya'da kan donduran olay

Tartıştığı kadını öldürdü, çeyiz sandığında sakladı.
Devler Liginde oynamak istiyorum

'Devler Ligi'nde oynamak istiyorum'

Trabzonspor'un yeni transferi Visca'dan önemli mesajlar.
Şehit polis memuru Fethi Sekin ölüm yıl dönümünde İzmirde anıldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi saat 14.00'da konutunda ziyaret edecek.

Çelik'ten CHP'li Özel'in Kur'an kurslarıyla ilgili sözlerine tepki.

Dünyanın en ilginç köyü

Dünyanın en ilginç köyü

​Nüfusun büyük çoğunluğunu Türkler oluşturuyor.

​​Transfer bugün resmiyete kavuşacak.

​Bakan Koca illere göre haftalık koronavirüs tablosunu paylaştı.

Türkiye'nin en büyüğü olacak: Açılışı Erdoğan yapacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.