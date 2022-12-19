Tunus’ta büyük kriz: Halkın yüzde 91’i seçimi boykot etti

Tunus’ta dün düzenlenen erken genel seçimlere katılım oranının yüzde 10’un altında kaldığı duyuruldu.

Tunus’ta halk, 161 sandalyeli parlamentonun üyelerinin seçilmesi için sandık başına gitti. Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, sandıkların kapanmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Ülke genelindeki ve yurt dışında toplam 4 bin 692 merkezde kurulan 11 bin 485 sandıkta oy verme işleminin tamamlandığını belirten Buasker, seçimlere katılımın, resmi olmayan ilk sonuçlara göre yüzde 8,8 oranında gerçekleştiğini kaydetti.

Tunus’ta 2019 yılında düzenlenen son genel seçimlerde katılım oranı yüzde 41,7 idi.

BİRÇOK PARTİ BOYKOT KARARI ALMIŞTI

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021’de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021’de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

REKLAM

Cumhurbaşkanı Said’in 15 Eylül’de de erken genel seçimlerde uygulanacak yeni seçim yasasını açıklamasının ardından Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi Partisi, Demokratik Akım Partisi, Özgür Anayasa Partisi, Afak Tunus Partisi gibi Tunus’ta önemli siyasi partiler ile muhaliflerin çatı oluşumu Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi, peş peşe yaptıkları açıklamalarla seçimleri boykot edeceklerini duyurmuşlardı.

Muhaliflerin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi Lideri Necip eş-Şabi, halkın Cumhurbaşkanı Kays Said'e güvenoyunu çektiğini söyledi. Seçim sonuçlarının, Said için de “büyük bir hayal kırıklığı” olduğunu belirten Şabi, “Bugün Said, meşruiyetini kaybetmiştir ve artık Tunus’un cumhurbaşkanı değildir. Tunus halkı bugün, Said’e verdiği güvenoyunu geri çekmiş ve ülkede pek çok felakete neden olan yönetim performansından hoşnut olmadığını göstermiştir” dedi.

REKLAM

Özgür Anayasa Partisi (ÖAP) Genel Başkanı Abir Musi de, cumhurbaşkanlığı koltuğunun boşaldığının ilan edilmesini ve erken cumhurbaşkanlığı seçimine gidilmesini istedi.