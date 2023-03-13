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Dünya

Tunus'ta çalışmaları dondurulan Meclis yeniden açıldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021 tarihinde aldığı olağanüstü kararlar ile çalışmaları dondurulan Tunus Halk Meclisi, erken genel seçimlerin tamamlanmasının ardından yapılan ilk oturumla çalışmalarına yeniden başladı.

14:30 . 13/03/2023 Pazartesi
AA
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in dondurduğu Meclis açıldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in dondurduğu Meclis açıldı

Tunus devlet televizyonundan canlı yayınlanan Tunus Halk Meclisinin açılış oturumuna, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlandı.

Meclisin en yaşlı üyesi olarak oturuma başkanlık eden Salih el-Mübarek (70), yaptığı konuşmada "Ülkemiz büyük zorluklar yaşıyor. En önemli görevimiz arasında olan yürütme görevini, devletin birliği çerçevesinde pozitif ve katılımcı bir şekilde diğer devlet kurumlarıyla uyum içerisinde yerine getirmek istiyoruz." dedi.



Bağımsız milletvekili olarak Meclise giren Mübarek, "Bu vatan için aldığımız görevi layıkıyla yerine getirerek önümüzdeki ciddi zorlukların üstesinden gelmek için çalışmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin alınmadığı açılış oturumu, Mecliste yer alan en genç iki milletvekilinin Başkanlık Divanına seçilmesiyle devam etti.


Tunus’ta siyasi kriz


Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla Meclisin çalışmalarını dondurmuş, iki ay sonra da yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını kendine bağlamıştı.

Parlamento çalışmalarının dondurulmasına rağmen, 30 Mart 2022'de parlamento üyelerinin çevrim içi oturum düzenlemesi üzerine, Cumhurbaşkanı Said, Meclisi aynı gün feshetmişti.



Meclisin düzenlenecek erken genel seçimlere kadar kapalı kalacağını duyuran Said, açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa referandumu, ardından 17 Aralık 2022'de de erken genel seçimler yapılmıştı.

Genel seçimlerin iki turunda da katılımın yüzde 11'de kalması, muhalefetin Cumhurbaşkanı Said'in meşruiyetini tartışmaya açmasına neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı'nın kararlarının ardından yıllardır devam eden ekonomik krizin daha da derinleştiği Tunus'ta bazı kesimler, Said'in adımlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.


#Tunus
#Tunus Halk Meclisi
#çalışmaların dondurulması
#yeniden açılma
2 saat önce
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Tunus'ta çalışmaları dondurulan Meclis yeniden açıldı
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