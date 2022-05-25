Dünya Tunusta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı Bir kişi öldü 75 kişi kayboldu
AFRİKA

Tunus’ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: Bir kişi öldü 75 kişi kayboldu

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 75 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Tunus’ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: Bir kişi öldü 75 kişi kayboldu
Arşiv.

Tunus Ulusal Sahil Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebeli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Safaks açıklarında alabora olan tekneden 24 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Cebeli, olayın ardından bir göçmenin cesedine ulaşıldığını, 75 göçmenin ise hala kayıp olduğunu aktardı.

Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Libya’nın Zuvara kentinden yola çıktığını belirten Cebeli, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Afganistan uyruklu 272 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
OYNAT 00:31
Afganistan uyruklu 272 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 272 düzensiz göçmen, 2 farklı charter seferiyle Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.

Erzurum'dan 22 ve 23 Mayıs'ta da 3 farklı charter seferiyle 414 düzensiz göçmen ülkelerine gönderilmişti.

Kaçak göçmenlerin İHA'lar ile takip edilip yakalanma anları kamerada
FOTOĞRAF 18
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Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanı Albay Bülent Baykal, ülke genelinde ve özellikle sınır illerindeki kaçak göçmenler ile ilgili jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları, alınan tedbirleri ve jandarmanın sorumluluk alanındaki faaliyetleri, düzenlenen toplantıda anlattı.
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Etkili sınır güvenlik tedbirleri kapsamında sınır boyunca yasa dışı girişlerin önlenmesi amacıyla oluşturulan fiziksel engelleme sistemiyle görüntüleme, gözetleme ve uzaktan algılamaya yönelik, son teknoloji sistemler kullanılıyor.
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Fiziki sistemler çerçevesinde şu ana kadar; sınır hattında bin 28 kilometre güvenlik duvarı örüldü, sınırın 913 kilometresi aydınlatıldı, 293 kilometresi kamera ve algılayıcılar, 341 adet elektro-optik kule ve 284 termal kamera yerleştirildi.
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Türkiye genelinde, 1 Ocak ile 19 Mayıs 2021 tarihleri arasında 41 bin 119, bu yıl aynı tarihlerde ise 86 bin 145 düzensiz göçmen yakalandı.
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Türkiye genelinde jandarma tarafından 2022 yılı tarihinde şu ana kadar yakalanan düzensiz göçmenlerin yüzde 63’ü doğu ve güneydoğu sınır illerinde yakalanırken, geriye kalan yüzde 37’lik oran ise ülkenin diğer bölgelerinde yakalandı.
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Türkiye’nin Suriye ve İran'a sınırı olan illerinde 2022 yılının 19 Mayıs tarihine kadar toplam 28 bin 798 düzensiz göçmen ve 727 organizatör yakalandı. Bu yakalanan düzensiz göçmenlerin 21 bin 842’si ve organizatörlerin 512’si sadece Van’da yakalandı.
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Düzensiz göç ile mücadelede alınan ilave tedbirler çerçevesinde, İran ve Suriye sınır illerinde yaklaşık 8 bin 500 komando personeli görev yapıyor.
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Komandolar, terörle mücadele harekatının yanında, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede aktif olarak görev yağıyor. Ayrıca, düzensiz göçle mücadelede sınır illerinde 6 bin 372 jandarma iç güvenlik personeli ve 28 bin 732 güvenlik korucusu sınır hattının gerisinde görevlendirildiği belirtildi.
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Jandarma ekiplerinin Türkiye geneli 174 bin 745 personelin katılımıyla yaptıkları huzur uygulamalarında 9 bin 829 düzensiz göçmen ile 127 organizatör yakalandı. Suçta kullanılan 164 araca işlem yapıldı. 1 milyon 789 bin 290 kişinin sorgulandığı uygulamada, 5 bin 173 Afganistan, 2 bin 186 Suriye, 517 Pakistan, 306 Irak, bin 647 diğer uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca huzur uygulamalarında 127 organizatör ve 164 suçta kullanılan araca işlem yapıldı. Ayrıca sınır hattı ve yurt içi ilerleme güzergâhları, tahsis edilen İHA'larla 7 gün 24 saat esasına göre izleniyor. Dönem içerisinde İHA destekli operasyonlarda da toplam bin 255 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kapsamda bin 714 saat İHA uçuşu gerçekleşti.
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Jandarma ekipleri ülke genelinde özellikle sınır hattında yaptıkları önemli çalışmaların yanı sıra sosyal medyada da göçmen kaçakçıları ile mücadeleyi sürdürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele birimleri tarafından, göçmen kaçakçılarının sosyal medya platformlarını yoğun olarak kullanmasına karşılık, sanal devriyeler gerçekleştirip, medya grup yazışmaları inceleniyor, göçmen kaçakçılığına yönelik paylaşımda bulunan hesaplar gerekli durumlarda kapatılıyor.
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Göçmen kaçakçılığı ile mücadele eden jandarma personelleri özel olarak eğitimler alıyor. Bu kapsamda 13 bin 15 personele eğitim verilirken, Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezince (TÖMER) 18 İl Jandarma Komutanlığı'nda jandarma komutanlıklarında 360 personele Arapça ve Farsça dil eğitimleri verilmeye başlandı. Ayrıca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığınca, İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı ve akademisyenlerle birlikte 'Göçmen kaçakçılığının dijital boyutunun araştırılması' konulu proje çalışması da yürütülüyor.
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Jandarma ekipleri tarafından yabancıların anlık parmak izi sorgulaması da yapılabiliyor. . Bu kapsamda 5 milyon 656 bin 995 yabancının parmak izi sisteme alınırken, yabancıların karıştığı 384 faili meçhul olay aydınlatıldı, 355 suçlu yakalandı. Kaçak göçmenlerin çeşitli tarihlerde Van-İran sınır hattından ülkeye girmeye çalışırken, jandarma ekipleri tarafından yakalandıkları anlar ile İzmir'den teknelerle Ege Denizi'ne açılmak isteyen göçmenlerin jandarma ekiplerince yakalandığı anlar insansız hava arçaları ile görüntülendi.
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Kaçak göçmenlerin sınırda ve denizde yakalanma anları kamerada
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Kaçak göçmenlerin sınırda ve denizde yakalanma anları kamerada
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Kaçak göçmenlerin sınırda ve denizde yakalanma anları kamerada
Title
Kaçak göçmenlerin sınırda ve denizde yakalanma anları kamerada
Title
Kaçak göçmenlerin sınırda ve denizde yakalanma anları kamerada
Title
Kaçak göçmenlerin sınırda ve denizde yakalanma anları kamerada
Kaçak göçmenlerin İHA'lar ile takip edilip yakalanma anları kamerada
Türkiye genelinde jandarma tarafından yılbaşından 19 Mayıs 2022'ye kadar yakalanan düzensiz göçmenlerin yüzde 63'ünün doğu ve güneydoğu sınır illerinde, yüzde 37'lik oranın ise ülkenin diğer bölgelerinde yakalandığı belirtildi. Göçmenlerin çeşitli tarihlerde sınırdan ve denizden kaçak geçerken insansız hava araçları ile takip edilerek yakalanma anları kameralara yansıdı.

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