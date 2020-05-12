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Dünya Tunusta eski cumhurbaşkanı adaylarından Şenufiye 5 yıl hapis
ORTADOĞU

Tunus'ta eski cumhurbaşkanı adaylarından Şenufi'ye 5 yıl hapis

Mahkeme, yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanan iş adamı Yasin eş-Şenufi'ye hapis cezasının yanı sıra 9 milyon Tunus dinarı (3 milyon dolar) para cezası verdi. Tunus'ta 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimi adaylarından Yasin eş-Şenufi, 2017'de "yolsuzluk, kara para aklama, dolandırıcılık ve devlet güvenliğine zarar vermek" gibi suçlamalarla gözaltına alınan 10 iş adamı arasında yer almıştı.

Haber Merkezi AA
Tunus'ta yolsuzluklar protesto edilmişti.
Tunus'ta yolsuzluklar protesto edilmişti.

Tunus'ta eski cumhurbaşkanı adaylarından iş adamı Yasin eş-Şenufi, yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hem hapis hem para cezası verildi

  • Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi Medya ve İletişim Birimi Başkanı Muhsin ed-Dali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkeme heyetinin Şenufi hakkındaki davayı görüşüp karara bağlayarak 5 yıl hapis cezasına hükmettiğini söyledi.

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Dali, hapis cezasının yanı sıra mahkemenin Şenufi'ye 9 milyon Tunus dinarı (yaklaşık 3 milyon dolar) para cezası verdiğini ifade etti.

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