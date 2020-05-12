Tunus'ta eski cumhurbaşkanı adaylarından Şenufi'ye 5 yıl hapis Mahkeme, yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanan iş adamı Yasin eş-Şenufi'ye hapis cezasının yanı sıra 9 milyon Tunus dinarı (3 milyon dolar) para cezası verdi. Tunus'ta 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimi adaylarından Yasin eş-Şenufi, 2017'de "yolsuzluk, kara para aklama, dolandırıcılık ve devlet güvenliğine zarar vermek" gibi suçlamalarla gözaltına alınan 10 iş adamı arasında yer almıştı.

Haber Merkezi 12 Mayıs 2020, 20:49 Son Güncelleme: 12 Mayıs 2020, 20:54 AA