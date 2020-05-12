Tunus'ta eski cumhurbaşkanı adaylarından Şenufi'ye 5 yıl hapis

Tunus'ta eski cumhurbaşkanı adaylarından iş adamı Yasin eş-Şenufi, yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Hem hapis hem para cezası verildi
- Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi Medya ve İletişim Birimi Başkanı Muhsin ed-Dali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkeme heyetinin Şenufi hakkındaki davayı görüşüp karara bağlayarak 5 yıl hapis cezasına hükmettiğini söyledi.
Dali, hapis cezasının yanı sıra mahkemenin Şenufi'ye 9 milyon Tunus dinarı (yaklaşık 3 milyon dolar) para cezası verdiğini ifade etti.