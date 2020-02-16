Tunus'ta Fahfah Cumhurbaşkanı Said ile kabine değişikliğini görüştü Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Fahfah, başkent Tunus'ta Said ile görüşmesinin ardından basına açıklamada bulundu. Said'le hükümetin mecliste güvenoyu alabilmesi için listede değişiklik yapılması konusunu görüştüklerini ifade eden Fahfah, hükümetin kurulması için anayasanın kendilerine tanıdığı ve 20 Şubat'ta dolan süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye karar verdiklerini belirtti.

Haber Merkezi 16 Şubat 2020, 09:22 Son Güncelleme: 16 Şubat 2020, 10:41 AA