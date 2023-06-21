Tunus’ta tren kazası: 2 kişi hayatını kaybetti 31 kişi ise yaralı

Tunus makamları, ülkenin bazı kıyı bölgelerinde 31 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Tunuslu yetkili, ilk belirlemelere göre söz konusu cesetlerin Afrika ülkelerinden geldikleri düşünülen düzensiz göçmenlere ait olduğuna işaret etti.