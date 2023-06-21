Tunus’ta tren kazası: 2 kişi hayatını kaybetti 31 kişi ise yaralı

Tunus
Tunus’un güneydoğusunda yer alan Susa kentinde, trenin raydan çıkması sonucu, makinist ve yardımcısı hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.
Tunus resmi radyosuna konuşan Sehlul Hastanesi Başhekimi Nureddin er-Reisi, başkent Tunus’tan ülkenin güneyinde yer alan Gabes kentine giden yolcu treninin, Susa kentine bağlı Mesakin tren istasyonu yakınlarında raydan çıktığını belirtti.
Kazada makinist ve makinist yardımcısının yaşamını yitirirken 31 kişi ise yaralandı.
Başhekim Reisi, hastaneye kaldırılanların çoğunun hafif yaralı olduğunu söyledi.