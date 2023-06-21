|
Dünya

Tunus’ta tren kazası: 2 kişi hayatını kaybetti 31 kişi ise yaralı

Tunus’un güneydoğusunda yer alan Susa kentinde, trenin raydan çıkması sonucu, makinist ve yardımcısı hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

10:57 . 21/06/2023 Çarşamba
Diğer
Tunus

Tunus

Tunus’un güneydoğusunda yer alan Susa kentinde, trenin raydan çıkması sonucu, makinist ve yardımcısı hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.


Tunus resmi radyosuna konuşan Sehlul Hastanesi Başhekimi Nureddin er-Reisi, başkent Tunus’tan ülkenin güneyinde yer alan Gabes kentine giden yolcu treninin, Susa kentine bağlı Mesakin tren istasyonu yakınlarında raydan çıktığını belirtti.


Kazada makinist ve makinist yardımcısının yaşamını yitirirken 31 kişi ise yaralandı.


Başhekim Reisi, hastaneye kaldırılanların çoğunun hafif yaralı olduğunu söyledi.




#Tunus
#Tren
#Susa
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
En düşük 22 bin TL memur maaş zammı bayrama yetişir mi?