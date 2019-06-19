Dünya Tunustan Mursinin ölümü soruşturulsun çağrısı
ORTADOĞU

Tunus'tan 'Mursi'nin ölümü soruşturulsun' çağrısı

Tunus'ta sol eğilimli koalisyon partisi Halk Cephesi, Mısır'ın demokratik yöntemle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümünün soruşturulmasını, bunun için de bağımsız bir komisyon kurulması çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Arşiv: 2013 yılında Mursi'nin alıkonulmasından sonra Türkiye'de günlerce protestolar düzenlenmişti.
Arşiv: 2013 yılında Mursi'nin alıkonulmasından sonra Türkiye'de günlerce protestolar düzenlenmişti.

Tunus'ta sol eğilimli koalisyon partisi Halk Cephesi, Mısır'ın demokratik yöntemle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümünün soruşturulmasını, bunun için de bağımsız bir komisyon kurulmasını istedi.

Halk Cephesi Sözcüsü Hamma el-Hammami başkent Tunus'taki ofisinde düzenlediği basın açıklamasında, cezaevlerindekilerin sorumluluğunun kendilerine ait olması hasebiyle Mursi'nin ölümünden Mısır devletinin bizzat sorumlu olduğunu söyledi.

Bu konunun siyasi ya da ideolojik bir tutumla ilgisi olmadığını vurgulayan Hammami, "Ancak mesele cezaevindeki bir insanın hayatıyla ilgili olunca o zaman mesele ilkesel, insan hakları ve onuruyla ilgili bir hal alır." dedi.

Hammami, Mursi'nin ölümünün araştırılması için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını istedi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, dün yaptığı açıklamada, Mursi'nin ani ölümünün sebebinin ortaya çıkarılması için bağımsız bir kuruluş tarafından hızlı, tarafsız, eksiksiz ve şeffaf bir soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.

- Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 17 Haziran'da yargılandığı "Vadi en-Natrun Hapishanesi'nden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında hayatını kaybetti.

Mısır devlet televizyonu 67 yaşındaki Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mursi'nin naaşı, ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00'te yalnızca ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusundaki Medinet Nasr semtinde Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verildi.

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Muhammed Mursi, Mısır'da eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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