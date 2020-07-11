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Dünya Turistik bölgede parti yapmanın cezası 600 bin avro
AVRUPA

Turistik bölgede parti yapmanın cezası 600 bin avro

Balear Adaları özerk hükümeti, Kovid-19 döneminde bölgede sağlıklı ve güvenli turizmi sağlamak amacıyla yeni kararlar aldı. Yönetim, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yasaklara uymayanlara 100 ile 600 bin avro arasında para cezalarını içeren yeni kararlar aldı.

Haber Merkezi AA
Balear Adaları'nda Kovid-19 döneminde parti yapmanın cezası 600 bin avro.
Balear Adaları'nda Kovid-19 döneminde parti yapmanın cezası 600 bin avro.

İspanya'nın en turistik bölgelerinden biri olan ülkenin doğusundaki Balear Adaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle yasaklara uymayanlara 100 ile 600 bin avro arasında para cezalarını içeren yeni kararlar aldı.

Balear Adaları özerk hükümeti, Kovid-19'da yeni normalleşme sürecinde sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu ve sınırlı sayıda toplanma kurallarına uymayanlara para cezaları verileceğini açıkladı.

İbiza, Mayorka, Menorka gibi tanınmış turistik eğlence mekanlarının bulunduğu adaları yöneten Balear özerk hükümeti, tekne veya evlerde ticari amaçlı özel partiler organize edip, yasa dışı kapasitede kişi kabul eden yerlere 600 bin avroya kadar para cezası verilebileceğini duyurdu.

Kovid-19 döneminde bölgede sağlıklı ve güvenli turizmi sağlamak amacıyla alınan kararlar kapsamında en düşük ceza 100 avro ile maske takma kurallarına uymayanlara verilecek.

Geçen yıl 13 milyon 680 bin turist kabul eden Balear Adaları, bu yıl salgın nedeniyle birçok turistik bölge gibi ciddi zarara uğradı.

İspanya'da pilot bölge olarak haziran ayında kısmi olarak turizme açılan Balear, özellikle Almanya'dan beklediği ölçüde turist çekmekte şu ana kadar başarılı olamadı.

Balear Adaları özerk hükümeti, bölgede bu yılki gelirlerin en az yüzde 30 azalacağı ve turizm sektöründe de yüzde 30'luk istihdam kaybı yaşanacağını belirtiyor.

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