Türk gemisine korsan baskını: Bir gemici hayatını kaybetti

Nijerya’nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan gemi korsanların saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda bir gemici hayatını kaybetti, 2 gemici yaralandı, 15 gemi çalışanı ise rehin alındı.

Nijerya açıklarında korsanlar saldırdı.

İlk belirlemelere göre, Boden isimli Türk şirketine ait geminin mürettebatından 15 kişinin zorla götürüldüğü öğrenildi. 4. Kaptan radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirdi.

Saldırının hemen ardından tüm ilgili makamlara haber verildiği ve donanmadan yardım istendiği bildirildi.

Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği de ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Mozart personel listesi:

Kaptan Mustafa Kaya

2. Kaptan Melih Çetin

3. Kaptan Doğancan Cengil

4. Kaptan Furkan Yaren

Baş Mühendis Saha Tatlıgül

2. Mühendis Ferman Ismaylıov

3. Mühendis Yasin Alper Şeker

E. Zabit Gökhan Buran

Reis Vedat Aksan

Gemici Erdi Erman

Gemici Halil Gülçer

Gemici Ünsal Dilsiz

Gemici Adil Alkan

Gemici İlyas Baş

Fiter mesut Meral

Yağcı Bahadır Yeşilalan

Yağcı Gökhan Lale

Aşçı Mustafa Benklioğlu

Gv STJ Hamza Orhan

Ayrıntılar birazdan....