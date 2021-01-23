Dünya Türk gemisine korsan baskını Bir gemici hayatını kaybetti
AFRİKA

Türk gemisine korsan baskını: Bir gemici hayatını kaybetti

Nijerya açıklarında Türk kargo gemisi korsanların saldırısına uğradı. Kargo gemisindeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı 15 kişi ise rehin alındı. Saldırının hemen ardından tüm ilgili makamlara haber verildiği ve donanmadan yardım istendiği bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
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Nijerya’nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan gemi korsanların saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda bir gemici hayatını kaybetti, 2 gemici yaralandı, 15 gemi çalışanı ise rehin alındı.

Nijerya açıklarında korsanlar saldırdı.

İlk belirlemelere göre, Boden isimli Türk şirketine ait geminin mürettebatından 15 kişinin zorla götürüldüğü öğrenildi. 4. Kaptan radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirdi.

Saldırının hemen ardından tüm ilgili makamlara haber verildiği ve donanmadan yardım istendiği bildirildi.

Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği de ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Mozart personel listesi:

  • Kaptan Mustafa Kaya
  • 2. Kaptan Melih Çetin
  • 3. Kaptan Doğancan Cengil
  • 4. Kaptan Furkan Yaren
  • Baş Mühendis Saha Tatlıgül
  • 2. Mühendis Ferman Ismaylıov
  • 3. Mühendis Yasin Alper Şeker
  • E. Zabit Gökhan Buran
  • Reis Vedat Aksan
  • Gemici Erdi Erman
  • Gemici Halil Gülçer
  • Gemici Ünsal Dilsiz
  • Gemici Adil Alkan
  • Gemici İlyas Baş
  • Fiter mesut Meral
  • Yağcı Bahadır Yeşilalan
  • Yağcı Gökhan Lale
  • Aşçı Mustafa Benklioğlu
  • Gv STJ Hamza Orhan

Ayrıntılar birazdan....

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